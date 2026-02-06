  1. В Украине

После критики в медиа норму о браке с 14 лет исключат из проекта Гражданского кодекса

13:51, 6 февраля 2026
Из проекта Гражданского кодекса исключат норму, которая допускала возможность заключения брака с 14 лет по решению суда.
После критики в медиа норму о браке с 14 лет исключат из проекта Гражданского кодекса
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что из проекта закона исключат норму, вызвавшую общественный резонанс. Речь идет о положении, согласно которому в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, по решению суда могло быть разрешено заключение брака.

По мнению Стефанчука, такая норма имела защитный характер и была направлена на обеспечение наилучших интересов новорожденного ребенка.

Он подчеркнул, что проект предусматривал жесткие ограничения: наличие факта рождения ребенка или беременности и обязательное судебное решение.

Вместе с тем общество неоднозначно восприняло эту инициативу.

«Рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая применяется сейчас.

Подытоживая. Этой нормы в проекте не будет», — отметил Стефанчук.

Как ранее отмечала «Судебно-юридическая газета», предложенная норма порождала этические и юридические противоречия.

дети Украина брак гражданский кодекс Руслан Стефанчук

