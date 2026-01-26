Приватне право на 832 сторінки змін по-новому: Цивільний кодекс України переписали

Що змінюють 9 книг «Кодексу приватного права».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували нову редакцію Цивільного кодексу України.

За словами Голови ВРУ Руслана Стефанчука, реєстрація документа відбулася у День Соборності України та стала результатом майже шести років роботи Робочої групи з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства.

Обсяг документа становить 832 сторінки. До його підготовки було залучено 247 експертів, а робота ґрунтувалася, зокрема, на 29-річному професійному досвіді учасників процесу.

Проєкт нового Цивільного кодексу структуровано у дев’ять книг.

«Це фундамент приватного права, яке має працювати в умовах війни й після неї — для відновлення, довіри та розвитку»,— зазначив Стефанчук.

Книга перша. Загальна частина формує фундамент приватного права, закріплюючи презумпцію свободи та добросовісності, системний захист прав, сучасні правила для договорів і чіткі гарантії у повсякденних правовідносинах.

Книга друга. Право особисте оновлює механізми захисту честі, гідності, репутації та приватності, зокрема в цифровому середовищі.

Книга третя. Право речове спрямована на стабільність майнового обігу, захист володіння, баланс інтересів власників і запобігання самоуправству.

Книга четверта. Право інтелектуальної власності адаптує регулювання до цифрової економіки, включно з використанням даних, баз даних та результатів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Книга п’ята. Право зобов’язань уніфікує правила щодо виникнення, виконання та порушення зобов’язань із передбаченням гнучких механізмів реагування на зміну обставин.

Книга шоста. Право сімейне інтегрує сімейне право до Цивільного кодексу, закріплюючи дитиноцентричний підхід, різні форми сімейного життя та правові наслідки сімейних відносин.

Книга сьома. Право спадкове модернізує спадкові відносини з урахуванням цифрових активів, управління спадщиною та компенсаційних механізмів.

Книга восьма. Право приватне міжнародне встановлює єдині правила для транскордонних правовідносин, зокрема щодо вибору права і суду.

Книга дев’ята. Публічність прав цивільних спрямована на забезпечення прозорості обігу прав через реєстри, пріоритет зареєстрованого права та відповідальність за порушення у сфері реєстрації.

Зауважимо, що адвокати вказали на ризики у нових правилах спадкування у межах рекодифікації Цивільного кодексу.

