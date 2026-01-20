Адвокати вказали на ризики у нових правилах спадкування у межах рекодифікації Цивільного кодексу

В Україні хочуть уточнити порядок спадкування частки у спільній сумісній власності.

В Україні можуть уточнити правила спадкування частки у праві спільної сумісної власності у разі смерті одного зі співвласників. Відповідні зміни передбачені проєктом Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку з оновленням (рекодифікацією) положень книги шостої».

Як зазначили у Національній асоціації адвокатів України, проєктом пропонується закріпити в Цивільному кодексі норму, за якою у разі смерті одного із суб’єктів права спільної сумісної власності вважається, що частки кожного зі співвласників є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

У Комітеті НААУ з питань цивільного права та процесу загалом підтримали таку ініціативу, однак звернули увагу на низку ризиків. Зокрема, запропонована редакція не враховує ситуацій, коли майно перебуває у спільній сумісній власності, але в державному реєстрі власником зазначений лише один зі співвласників — так званий «титульний власник», наприклад один із подружжя.

Адвокати наголошують, що в таких випадках трапляються зловживання, коли «титульний власник» одноосібно відчужує майно всупереч інтересам спадкоємців померлого співвласника. Запропоноване доповнення, за їх оцінкою, ці проблеми не вирішує.

У зв’язку з цим у НААУ пропонують додатково передбачити в статті 1226 ЦК України норму, за якою у разі смерті співвласника, не зазначеного в державному реєстрі як власник майна, нотаріус за заявою спадкоємців зможе внести запис про розмір його частки. Це дозволило б у позасудовому порядку оформлювати спадкові права за відсутності спору між спадкоємцями, а у разі наявності спору — передавати питання на розгляд суду.

Крім того, Комітет НААУ висловив зауваження й до інших положень книги шостої Цивільного кодексу. Вони стосуються спадкування аліментних обов’язків, заповідальних покладень, зокрема догляду за тваринами та призначення опікунів, використання репродуктивного біологічного матеріалу, спадкування осіб, зачатих із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, а термінології «заповіт/розпорядження» і місця відповідних норм у структурі ЦК, поділу спадщини (договір про поділ/виділ), коригування черговості спадкування за законом, та управління спадщиною до отримання свідоцтва, зокрема коли до її складу входять корпоративні права.

