  1. Законодавство

Адвокати вказали на ризики у нових правилах спадкування у межах рекодифікації Цивільного кодексу

07:00, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні хочуть уточнити порядок спадкування частки у спільній сумісній власності.
Адвокати вказали на ризики у нових правилах спадкування у межах рекодифікації Цивільного кодексу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть уточнити правила спадкування частки у праві спільної сумісної власності у разі смерті одного зі співвласників. Відповідні зміни передбачені проєктом Закону «Про внесення змін до Цивільного кодексу України у зв’язку з оновленням (рекодифікацією) положень книги шостої».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у Національній асоціації адвокатів України, проєктом пропонується закріпити в Цивільному кодексі норму, за якою у разі смерті одного із суб’єктів права спільної сумісної власності вважається, що частки кожного зі співвласників є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.

У Комітеті НААУ з питань цивільного права та процесу загалом підтримали таку ініціативу, однак звернули увагу на низку ризиків. Зокрема, запропонована редакція не враховує ситуацій, коли майно перебуває у спільній сумісній власності, але в державному реєстрі власником зазначений лише один зі співвласників — так званий «титульний власник», наприклад один із подружжя.

Адвокати наголошують, що в таких випадках трапляються зловживання, коли «титульний власник» одноосібно відчужує майно всупереч інтересам спадкоємців померлого співвласника. Запропоноване доповнення, за їх оцінкою, ці проблеми не вирішує.

У зв’язку з цим у НААУ пропонують додатково передбачити в статті 1226 ЦК України норму, за якою у разі смерті співвласника, не зазначеного в державному реєстрі як власник майна, нотаріус за заявою спадкоємців зможе внести запис про розмір його частки. Це дозволило б у позасудовому порядку оформлювати спадкові права за відсутності спору між спадкоємцями, а у разі наявності спору — передавати питання на розгляд суду.

Крім того, Комітет НААУ висловив зауваження й до інших положень книги шостої Цивільного кодексу. Вони стосуються спадкування аліментних обов’язків, заповідальних покладень, зокрема догляду за тваринами та призначення опікунів, використання репродуктивного біологічного матеріалу, спадкування осіб, зачатих із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, а термінології «заповіт/розпорядження» і місця відповідних норм у структурі ЦК, поділу спадщини (договір про поділ/виділ), коригування черговості спадкування за законом, та управління спадщиною до отримання свідоцтва, зокрема коли до її складу входять корпоративні права.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України законопроект адвокат Україна спадщина НААУ спадкові правовідносини цивільний кодекс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]