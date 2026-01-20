Адвокаты указали на риски в новых правилах наследования в рамках рекодификации Гражданского кодекса

В Украине планируют уточнить порядок наследования доли в общей совместной собственности.

В Украине могут уточнить правила наследования доли в праве общей совместной собственности в случае смерти одного из совладельцев. Соответствующие изменения предусмотрены проектом Закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с обновлением (рекодификацией) положений книги шестой».

Как отметили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, проектом предлагается закрепить в Гражданском кодексе норму, согласно которой в случае смерти одного из субъектов права общей совместной собственности считается, что доли каждого из совладельцев являются равными, если иное не установлено договоренностью между ними, законом или решением суда.

В Комитете НААУ по вопросам гражданского права и процесса в целом поддержали такую инициативу, однако обратили внимание на ряд рисков. В частности, предлагаемая редакция не учитывает ситуации, когда имущество находится в общей совместной собственности, но в государственном реестре собственником указан только один из совладельцев — так называемый «титульный собственник», например один из супругов.

Адвокаты подчеркивают, что в таких случаях нередко имеют место злоупотребления, когда «титульный собственник» единолично отчуждает имущество вопреки интересам наследников умершего совладельца. Предлагаемое дополнение, по их оценке, эти проблемы не решает.

В связи с этим в НААУ предлагают дополнительно предусмотреть в статье 1226 ГК Украины норму, согласно которой в случае смерти совладельца, не указанного в государственном реестре как собственник имущества, нотариус по заявлению наследников сможет внести запись о размере его доли. Это позволило бы во внесудебном порядке оформлять наследственные права при отсутствии спора между наследниками, а при наличии спора — передавать вопрос на рассмотрение суда.

Кроме того, Комитет НААУ высказал замечания и к другим положениям книги шестой Гражданского кодекса. Они касаются наследования алиментных обязанностей, завещательных возложений, в частности ухода за животными и назначения опекунов, использования репродуктивного биологического материала, наследования лиц, зачатых с применением вспомогательных репродуктивных технологий, терминологии «завещание/распоряжение» и места соответствующих норм в структуре ГК, раздела наследства (договор о разделе/выделе), корректировки очередности наследования по закону, а также управления наследством до получения свидетельства, в частности когда в его состав входят корпоративные права.

