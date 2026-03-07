Зеленський відзначив українських паралімпійців за шість медалей у перший день змагань

Президент наголосив на гордості за прапор та гімн України в Італії.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні привітав українських паралімпійців, які за перший день змагань здобули вже шість медалей.

«Хочу відзначити сьогодні наших українських паралімпійців. Перший день змагань - і вже шість українських медалей: три «золота», одне «срібло» й дві «бронзи». І важливо, що український прапор та український гімн зараз в Італії звучатимуть гордо й помітно - помітно, зокрема, тим аморальним спортивним функціонерам, які допустили в час загарбницької війни росіян на змагання та дозволили їм нести свій прапор - прапор війни. Життя треба захищати. Війну треба закінчувати. Дякую всім, хто саме так допомагає Україні, саме так дбає про життя і людей», – зазначив Президент.

