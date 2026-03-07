  1. В Україні

Зеленський відзначив українських паралімпійців за шість медалей у перший день змагань

21:52, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент наголосив на гордості за прапор та гімн України в Італії.
Зеленський відзначив українських паралімпійців за шість медалей у перший день змагань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні привітав українських паралімпійців, які за перший день змагань здобули вже шість медалей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Хочу відзначити сьогодні наших українських паралімпійців. Перший день змагань - і вже шість українських медалей: три «золота», одне «срібло» й дві «бронзи». І важливо, що український прапор та український гімн зараз в Італії звучатимуть гордо й помітно - помітно, зокрема, тим аморальним спортивним функціонерам, які допустили в час загарбницької війни росіян на змагання та дозволили їм нести свій прапор - прапор війни. Життя треба захищати. Війну треба закінчувати. Дякую всім, хто саме так допомагає Україні, саме так дбає про життя і людей», – зазначив Президент.

Глава держави підкреслив важливість підтримки України та миру: «Життя треба захищати. Війну треба закінчувати. Дякую всім, хто саме так допомагає Україні і дбає про життя людей».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]