  1. В Україні

Уряд виділив 1,5 млрд гривень на житло для ВПО

19:17, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошти спрямують на ремонт місць тимчасового проживання та купівлю будинків у сільській місцевості.
Уряд виділив 1,5 млрд гривень на житло для ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд ухвалив рішення спрямувати 1,5 млрд гривень субвенції на облаштування та придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За її словами, 1 млрд гривень передбачено на ремонт і переобладнання місць тимчасового проживання для переселенців. При цьому 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Ще 500 млн грн планують спрямувати на купівлю будинків у сільській місцевості. Механізм придбання такого житла уряд має затвердити протягом місяця після набрання чинності постанови.

Прем’єрка зазначила, що за рахунок цієї субвенції також можна буде закуповувати будівельні матеріали та модульні будинки для створення модульних містечок у прифронтових регіонах.

Для прифронтових областей передбачено фінансування у розмірі 100% коштом державного бюджету. Для інших регіонів діятиме співфінансування: 90% покриватиме держбюджет, ще 10% — місцеві бюджети.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ВПО Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]