Можна не платити за навчання – як дітям військових отримати державну допомогу

Молодь до 23 років з пільгових категорій може отримати фінансову підтримку на оплату навчання у закладах освіти.

Діти учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та загиблих Захисників і Захисниць України можуть отримати державну допомогу на оплату контрактного навчання. Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

Одноразова фінансова підтримка

Йдеться про одноразову цільову безповоротну фінансову допомогу для молоді до 23 років. Кошти спрямовуються безпосередньо на оплату навчання у закладах фахової передвищої або вищої освіти, незалежно від форми власності — державний, комунальний чи приватний заклад.

Допомога діє для різних форматів навчання: денного, вечірнього, заочного, дистанційного, екстернату, дуальної форми або їх поєднання. Програму реалізують у межах експериментального проєкту, який координують Міністерство ветеранів, Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації.

Як отримати допомогу

Подайте документи до закладу освіти – потрібно підтвердити пільгову категорію (статус батьків) і надати свідоцтво про народження. Заклад внесе дані до ЄДЕБО – після цього інформацію перевіряють. Отримайте електронний сертифікат у «Дії» – сертифікат формується після перевірки даних. Підтвердьте згоду в «Дії» – це потрібно зробити протягом 20 днів після отримання сертифіката.

Після підтвердження держава перераховує кошти на оплату навчання безпосередньо закладу освіти. Таким чином, студентам не потрібно самостійно шукати гроші на контракт — їх повністю покриває держава.

