  1. В Україні

Без букетів і стереотипів: як пропонують відзначати 8 березня у школах

16:25, 7 березня 2026
Профспілка освітян радить відмовитися від формальних привітань і провести 8 березня у форматі відкритих розмов з учнями.
Профспілка працівників освіти і науки України закликала утриматися від дарування квітів педагогам на 8 березня. Натомість у школах пропонують відмовитися від без «стереотипних сценаріїв і «традиційних букетів» та провести цей день у форматі змістовних розмов із учнями про права людини, повагу та рівні можливості.

У 2026 році тема Міжнародного жіночого дня, визначена системою Організація Об’єднаних Націй та підтримана ЮНЕСКО, звучить як «Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат».

У профспілці пояснюють: школа є місцем, де формується світогляд дітей. Саме тут учні вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство і дискримінацію, рівність і формальність. Тому 8 березня може стати не просто датою в календарі, а освітньою нагодою поговорити про права людини, гідність і культуру взаємної поваги.

Освітянам пропонують проводити в цей день інтерактивні заняття, дискусії та мініпроєкти. Наприклад, години спілкування про справедливість і рівні можливості, дебати про гендерні стереотипи або презентації про жінок, які змінюють світ і сучасну Україну.

Профспілка наголошує: 8 березня у школі не має перетворюватися на «жіночий захід лише для дівчат». До розмов про рівність важливо залучати і хлопців, адже ця тема стосується всіх.

Хлопці можуть підготувати виступи про роль жінок у їхньому житті — розповісти про матерів, бабусь, учительок або інших людей, які вплинули на їхні цінності. Також школярі можуть досліджувати приклади партнерства жінок і чоловіків у науці, винаходах чи бізнесі.

Крім того, під час дискусій учні можуть говорити про взаємну повагу та підтримку. Адже рівність — це не протиставлення, а співпраця.

Також до шкільних розмов можна запрошувати психологів, юристів або представників громад, щоб обговорити з учнями теми протидії булінгу, запобігання насильству та захисту прав дитини.

Таким чином, 8 березня у школах може стати не лише символічною датою, а й можливістю для відвертої розмови про гідність, безпеку та рівні можливості — цінності, які формуються саме через освіту.

школа

