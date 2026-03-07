Держслужбовець отримує грошову допомогу при виході на пенсію — чи нараховується ЄСВ

Грошова допомога, яку державний службовець отримує під час виходу на пенсію, не включається до бази нарахування єдиного внеску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошова допомога, яку державний службовець отримує під час виходу на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таке роз’яснення випливає з норм законодавства щодо визначення бази нарахування єдиного внеску.

Базу нарахування ЄСВ визначає стаття 7 Закону від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Водночас законодавством передбачено перелік виплат, на які єдиний внесок не нараховується. Такий перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1170.

Які виплати не є базою для ЄСВ

До зазначеного переліку віднесено одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію відповідно до законодавства або колективних договорів.

Зокрема, це стосується:

грошової допомоги державним службовцям;

виплат науковим і науково-педагогічним працівникам;

допомоги військовослужбовцям під час звільнення зі служби.

Ці виплати прямо визначені пунктом 2 розділу І Переліку, затвердженого постановою Кабміну №1170.

Таким чином, грошова допомога, яку державному службовцю виплачують під час виходу на пенсію, не включається до бази нарахування ЄСВ. Відповідно роботодавець не зобов’язаний нараховувати та сплачувати єдиний внесок із такої виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.