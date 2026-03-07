  1. В Україні

Держслужбовець отримує грошову допомогу при виході на пенсію — чи нараховується ЄСВ

14:01, 7 березня 2026
Грошова допомога, яку державний службовець отримує під час виходу на пенсію, не включається до бази нарахування єдиного внеску.
Держслужбовець отримує грошову допомогу при виході на пенсію — чи нараховується ЄСВ
Грошова допомога, яку державний службовець отримує під час виходу на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таке роз’яснення випливає з норм законодавства щодо визначення бази нарахування єдиного внеску.

Базу нарахування ЄСВ визначає стаття 7 Закону від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Водночас законодавством передбачено перелік виплат, на які єдиний внесок не нараховується. Такий перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року №1170.

Які виплати не є базою для ЄСВ

До зазначеного переліку віднесено одноразову допомогу працівникам, які виходять на пенсію відповідно до законодавства або колективних договорів.

Зокрема, це стосується:

  • грошової допомоги державним службовцям;
  • виплат науковим і науково-педагогічним працівникам;
  • допомоги військовослужбовцям під час звільнення зі служби.

Ці виплати прямо визначені пунктом 2 розділу І Переліку, затвердженого постановою Кабміну №1170.

Таким чином, грошова допомога, яку державному службовцю виплачують під час виходу на пенсію, не включається до бази нарахування ЄСВ. Відповідно роботодавець не зобов’язаний нараховувати та сплачувати єдиний внесок із такої виплати.

держслужбовці держслужба ДПС пенсія

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

