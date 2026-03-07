Чоловік оформив відстрочку через «Резерв+», але його мобілізували — чи вдалося оскаржити призов у суді

Суд дійшов висновку, що мобілізація відбулася попри законну відстрочку, тому наказ про зарахування до військової частини є протиправним.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Запорізький окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виключити військовослужбовця зі списків особового складу та звільнити його зі служби. Суд встановив, що чоловіка мобілізували попри наявну відстрочку від призову, а тому подальше зарахування до військової частини є незаконним.

Суд також скасував наказ командира військової частини, яким позивача було призначено на посаду та включено до списків особового складу. На думку суду, цей наказ є похідним від незаконного рішення про призов, яке раніше вже було визнане протиправним іншим судовим рішенням.

Обставини справи №280/10477/25

Позивач оскаржив наказ командира військової частини, яким його зарахували до списків особового складу та призначили на посаду курсанта навчального взводу навчальної роти навчального батальйону Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Згідно з матеріалами справи, у березні 2025 року ТЦК призвав чоловіка на військову службу під час мобілізації та направив до військової частини. На підставі поіменного списку військовозобов’язаних командир частини видав наказ про його зарахування до особового складу.

Водночас ще до призову позивач оформив відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Незважаючи на це, 28 березня 2025 року його призвали на військову службу.

У подальшому позивач оскаржив дії ТЦК. Рішенням Запорізький окружний адміністративний суд від 11 серпня 2025 року у справі №280/2638/25 визнав протиправними дії територіального центру комплектування щодо призову; скасував наказ про мобілізацію позивача.

Це рішення набрало законної сили 11 вересня 2025 року.

Попри це, військова частина не оформила звільнення військовослужбовця та не виключила його зі списків особового складу, у зв’язку з чим він звернувся до суду повторно — цього разу з вимогою скасувати наказ про зарахування до частини та зобов’язати командування оформити звільнення.

Позиції сторін

Позивач зазначав, що після скасування судом наказу про призов він фактично не мав правового статусу військовослужбовця, а тому його перебування у складі військової частини є незаконним.

Військова частина заперечувала проти позову. Представник відповідача стверджував, що:

частина не здійснює мобілізаційні заходи, а лише виконує накази про направлення мобілізованих;

після зарахування особи до списків особового складу виникають нові правовідносини проходження військової служби;

скасування наказу про призов не припиняє автоматично ці правовідносини.

Крім того, відповідач посилався на позицію Верховного Суду про незворотність процедури мобілізації.

Оцінка суду

Суд установив, що позивача мобілізували всупереч наявній відстрочці, що підтверджено рішенням суду, яке набрало законної сили.

Оскільки наказ територіального центру комплектування про призов був визнаний протиправним і скасований, суд дійшов висновку, що:

правовий статус позивача як військовослужбовця виник саме на підставі цього наказу;

всі подальші індивідуальні акти, пов’язані з проходженням служби, є похідними від незаконного рішення про призов.

Отже, наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу також є протиправним, хоча командир частини формально діяв на підставі отриманих документів.

Суд підкреслив, що протиправні дії органів влади не можуть породжувати правомірних наслідків. Інакше це суперечило б принципам адміністративного судочинства та праву особи на ефективний судовий захист.

Водночас суд зазначив, що просте скасування наказу про зарахування до військової частини не відновить порушене право позивача, адже цей акт уже реалізовано. Тому необхідним є застосування ефективного способу захисту — фактичне припинення служби.

Рішення суду

Запорізький окружний адміністративний суд:

визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини від 28 березня 2025 року в частині зарахування позивача до списків особового складу та призначення на посаду;

зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу;

зобов’язав звільнити його з військової служби.

Суд зазначив, що саме такий спосіб захисту дозволяє повністю відновити права особи та унеможливлює подальші порушення.

Рішення може бути оскаржене до Третього апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.