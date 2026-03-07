  1. Судебная практика
Мужчина оформил отсрочку через «Резерв+», но его мобилизовали — удалось ли оспорить призыв в суде

11:54, 7 марта 2026
Суд пришел к выводу, что мобилизация произошла несмотря на законную отсрочку, поэтому приказ о зачислении в воинскую часть является противоправным.
Мужчина оформил отсрочку через «Резерв+», но его мобилизовали — удалось ли оспорить призыв в суде
Запорожский окружной административный суд обязал воинскую часть исключить военнослужащего из списков личного состава и уволить его со службы. Суд установил, что мужчину мобилизовали несмотря на наличие отсрочки от призыва, а потому последующее зачисление в воинскую часть является незаконным.

Суд также отменил приказ командира воинской части, которым истец был назначен на должность и включен в списки личного состава. По мнению суда, этот приказ является производным от незаконного решения о призыве, которое ранее уже было признано противоправным другим судебным решением.

Обстоятельства дела №280/10477/25

Истец обжаловал приказ командира воинской части, которым его зачислили в списки личного состава и назначили на должность курсанта учебного взвода учебной роты учебного батальона Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Согласно материалам дела, в марте 2025 года ТЦК призвал мужчину на военную службу во время мобилизации и направил в воинскую часть. На основании поименного списка военнообязанных командир части издал приказ о его зачислении в личный состав.

В то же время еще до призыва истец оформил отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». Несмотря на это, 28 марта 2025 года его призвали на военную службу.

В дальнейшем истец обжаловал действия ТЦК. Решением Запорожского окружного административного суда от 11 августа 2025 года по делу №280/2638/25 признаны противоправными действия территориального центра комплектования относительно призыва; отменен приказ о мобилизации истца.

Это решение вступило в законную силу 11 сентября 2025 года.

Несмотря на это, воинская часть не оформила увольнение военнослужащего и не исключила его из списков личного состава, в связи с чем он обратился в суд повторно — на этот раз с требованием отменить приказ о зачислении в часть и обязать командование оформить увольнение.

Позиции сторон

Истец указывал, что после отмены судом приказа о призыве он фактически не имел правового статуса военнослужащего, а потому его пребывание в составе воинской части является незаконным.

Воинская часть возражала против иска. Представитель ответчика утверждал, что:

  • часть не осуществляет мобилизационные мероприятия, а лишь выполняет приказы о направлении мобилизованных;
  • после зачисления лица в списки личного состава возникают новые правоотношения прохождения военной службы;
  • отмена приказа о призыве не прекращает автоматически эти правоотношения.

Кроме того, ответчик ссылался на позицию Верховного Суда о необратимости процедуры мобилизации.

Оценка суда

Суд установил, что истца мобилизовали вопреки наличию отсрочки, что подтверждено решением суда, вступившим в законную силу.

Поскольку приказ территориального центра комплектования о призыве был признан противоправным и отменен, суд пришел к выводу, что:

  • правовой статус истца как военнослужащего возник именно на основании этого приказа;
  • все последующие индивидуальные акты, связанные с прохождением службы, являются производными от незаконного решения о призыве.

Следовательно, приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава также является противоправным, хотя командир части формально действовал на основании полученных документов.

Суд подчеркнул, что противоправные действия органов власти не могут порождать правомерных последствий. Иной подход противоречил бы принципам административного судопроизводства и праву лица на эффективную судебную защиту.

В то же время суд отметил, что простая отмена приказа о зачислении в воинскую часть не восстановит нарушенное право истца, поскольку этот акт уже реализован. Поэтому необходимо применить эффективный способ защиты — фактическое прекращение службы.

Решение суда

Запорожский окружной административный суд:

  • признал противоправным и отменил приказ командира воинской части от 28 марта 2025 года в части зачисления истца в списки личного состава и назначения на должность;
  • обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава;
  • обязал уволить его с военной службы.

Суд отметил, что именно такой способ защиты позволяет полностью восстановить права лица и исключает дальнейшие нарушения.

Решение может быть обжаловано в Третий апелляционный административный суд в течение 30 дней.

