В Японии откроют школу, где все преподаватели — аниме-персонажи

11:18, 7 марта 2026
За аниме-образами будут стоять настоящие учителя, которые будут дистанционно обучать учеников.
В Японии откроют школу, где все преподаватели — аниме-персонажи
В Японии вскоре начнет работать частная онлайн-школа, в которой преподаватели будут проводить занятия в виде анимированных персонажей. Все педагоги будут использовать анимационные аватары в стиле аниме, скрывая свои настоящие лица во время уроков.

Речь идет об онлайн-школе в Токио, где учеников будут готовить к сдаче школьных и университетских экзаменов. Несмотря на необычный формат, за аниме-образами будут стоять реальные преподаватели, которые будут работать с учениками дистанционно. Об этом сообщает Futurism.

По замыслу авторов проекта, такой формат должен привлечь внимание подростков, которые увлекаются аниме, мангой или стримерами и часто испытывают парасоциальную привязанность к любимым персонажам.

Разработчики считают, что знакомый стиль аниме может сделать обучение более интересным и комфортным для школьников.

Аниме-аватары будут помогать ученикам углублять знания по основным школьным дисциплинам, в частности:

  • математики
  • физики
  • химии
  • истории
  • географии

Пока разработчики не уточнили, будут ли преподаватели проводить индивидуальные занятия или основной формат обучения будет предусматривать лекции для групп студентов.

Несмотря на интерес к идее, часть экспертов относится к ней скептически. Критики считают, что не все ученики смогут серьезно воспринимать занятия с преподавателями-аватарами.

В то же время сторонники проекта убеждены, что сочетание образования и популярной культуры может стать новым форматом дистанционного обучения, который лучше соответствует интересам современных подростков.

