  В Украине

Как правильно подготовить устав общественной организации: основные требования и типичные ошибки

12:30, 7 марта 2026
Какие требования к уставу общественной организации устанавливает законодательство.
Устав является основным документом общественной организации, который определяет правила ее деятельности, структуру управления и взаимодействие между членами. От того, насколько правильно и четко прописаны положения устава, зависит дальнейшая работа объединения и успешное прохождение государственной регистрации.

Об этом напомнили в Управлении государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Минюста, пояснив, какие обязательные сведения должен содержать устав общественного объединения в соответствии с законодательством Украины.

Что обязательно должен содержать устав общественной организации

Согласно требованиям законодательства, устав общественного объединения должен включать ряд ключевых положений.

В частности, в документе должны быть указаны:

  • наименование организации — полное и, при наличии, сокращенное;
  • цель и направления деятельности — четко определенные цели создания общественного объединения;
  • порядок членства — условия вступления и выхода из организации, а также права и обязанности ее членов;
  • система управления — полномочия руководителя, высшего органа и других руководящих органов, порядок их формирования и срок полномочий;
  • процедура принятия решений, в том числе возможность проведения дистанционных заседаний;
  • порядок отчетности руководящих органов перед членами организации;
  • механизм обжалования решений органов управления;
  • финансовые вопросы — источники поступлений, порядок использования средств и имущества;
  • порядок создания обособленных подразделений, если они предусмотрены;
  • процедура внесения изменений в устав;
  • порядок прекращения деятельности организации — в частности самороспуск или реорганизация и использование имущества после этого (для общественных объединений со статусом юридического лица).

Дополнительные положения в уставе

В Министерстве юстиции отмечают, что устав может содержать и другие положения, если они не противоречат действующему законодательству.

В то же время для общественных объединений без статуса юридического лица часть требований может не применяться. В частности, это касается положений об отчетности руководящих органов, обжаловании их решений, а также определения источников поступлений и порядка использования средств и имущества.

Наиболее распространенные ошибки при подготовке устава

В Минюсте также обращают внимание на типичные ошибки, которые часто приводят к проблемам при государственной регистрации общественных организаций.

Среди них:

  • несоответствие наименования организации требованиям законодательства;
  • отсутствие определенных сроков избрания и полномочий органов управления;
  • отсутствие процедуры обжалования решений руководящих органов;
  • неправильно определенный порядок прекращения деятельности организации.

В ведомстве советуют внимательно проверять устав перед подачей документов на государственную регистрацию, ведь именно этот документ определяет правовые основы деятельности общественной организации.

минюст Министерство юстиции Украины

