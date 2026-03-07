Как правильно подготовить устав общественной организации: основные требования и типичные ошибки

Какие требования к уставу общественной организации устанавливает законодательство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Устав является основным документом общественной организации, который определяет правила ее деятельности, структуру управления и взаимодействие между членами. От того, насколько правильно и четко прописаны положения устава, зависит дальнейшая работа объединения и успешное прохождение государственной регистрации.

Об этом напомнили в Управлении государственной регистрации Хмельницкого межрегионального управления Минюста, пояснив, какие обязательные сведения должен содержать устав общественного объединения в соответствии с законодательством Украины.

Что обязательно должен содержать устав общественной организации

Согласно требованиям законодательства, устав общественного объединения должен включать ряд ключевых положений.

В частности, в документе должны быть указаны:

наименование организации — полное и, при наличии, сокращенное;

цель и направления деятельности — четко определенные цели создания общественного объединения;

порядок членства — условия вступления и выхода из организации, а также права и обязанности ее членов;

система управления — полномочия руководителя, высшего органа и других руководящих органов, порядок их формирования и срок полномочий;

процедура принятия решений, в том числе возможность проведения дистанционных заседаний;

порядок отчетности руководящих органов перед членами организации;

механизм обжалования решений органов управления;

финансовые вопросы — источники поступлений, порядок использования средств и имущества;

порядок создания обособленных подразделений, если они предусмотрены;

процедура внесения изменений в устав;

порядок прекращения деятельности организации — в частности самороспуск или реорганизация и использование имущества после этого (для общественных объединений со статусом юридического лица).

Дополнительные положения в уставе

В Министерстве юстиции отмечают, что устав может содержать и другие положения, если они не противоречат действующему законодательству.

В то же время для общественных объединений без статуса юридического лица часть требований может не применяться. В частности, это касается положений об отчетности руководящих органов, обжаловании их решений, а также определения источников поступлений и порядка использования средств и имущества.

Наиболее распространенные ошибки при подготовке устава

В Минюсте также обращают внимание на типичные ошибки, которые часто приводят к проблемам при государственной регистрации общественных организаций.

Среди них:

несоответствие наименования организации требованиям законодательства;

отсутствие определенных сроков избрания и полномочий органов управления;

отсутствие процедуры обжалования решений руководящих органов;

неправильно определенный порядок прекращения деятельности организации.

В ведомстве советуют внимательно проверять устав перед подачей документов на государственную регистрацию, ведь именно этот документ определяет правовые основы деятельности общественной организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.