  1. В Украине

Как и для чего собирают ДНК у военнослужащих — объяснение Минобороны

10:19, 7 марта 2026
Биологические образцы военнослужащих используют только для розыска пропавших без вести и идентификации погибших.
В Министерстве обороны объяснили цель отбора образцов ДНК у военнослужащих и напомнили о законных основаниях этой процедуры.

Отбор образцов ДНК во время военного положения является обязательным и проводится исключительно для идентификации погибших или пропавших без вести.

В ведомстве подчеркнули, что геномная информация не используется для установления биологического родства или отцовства, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством.

Как происходит отбор образцов

Биологический материал у военнослужащих берут простым неинвазивным способом — путем забора буккального эпителия, то есть клеток с внутренней поверхности щеки. Для этого используют специальный аппликатор. В Минобороны отмечают, что процедура является безопасной и соответствует международным стандартам.

С 2025 года в системе оборонного ведомства налажен полный цикл отбора и хранения биологических образцов военнослужащих. Все процедуры проводят в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации геномной информации человека».

Для чего используют геномную информацию

По данным Минобороны, государственная регистрация геномной информации военнослужащих проводится только по двум основаниям:

  • для розыска лиц, пропавших без вести;
  • для идентификации погибших.

Соответствующие процедуры определены приказом Министерства обороны от 28 июля 2023 года №438.

В ведомстве также сообщили, что в Центр учета геномной информации регулярно поступают обращения от родственников военнослужащих и их представителей, которые не связаны с определенными законом задачами центра.

В частности, речь идет о запросах относительно установления биологического родства или отцовства. В Минобороны подчеркнули, что не имеют законных оснований рассматривать такие обращения.

Формирование базы данных военнослужащих

В период военного положения отбор биологического материала у военнослужащих является обязательным и осуществляется в соответствии с законодательством и утвержденным порядком отбора и хранения образцов.

В Минобороны отмечают, что таким образом формируется единая база геномной информации, которая поможет оперативно идентифицировать защитников в случае их исчезновения без вести или гибели.

Кроме того, в ведомстве работают над совершенствованием системы идентификации военнослужащих по биометрическим — в частности дактилоскопическим — и стоматологическим данным.

