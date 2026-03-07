  1. В Україні

Як і для чого збирають ДНК у військовослужбовців — пояснення Міноборони

10:19, 7 березня 2026
Біологічні зразки військових використовують лише для розшуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих.
У Міністерстві оборони пояснили мету відбору зразків ДНК у військовослужбовців та нагадали про законні підстави цієї процедури.

Відбір зразків ДНК під час воєнного стану є обов’язковим і проводиться виключно для ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.

У відомстві наголосили, що геномну інформацію не використовують для встановлення біологічної спорідненості чи батьківства, оскільки це не передбачено чинним законодавством.

Як відбувається відбір зразків

Біологічний матеріал у військовослужбовців беруть простим неінвазивним способом — шляхом забору букального епітелію, тобто клітин із внутрішньої поверхні щоки. Для цього використовують спеціальний аплікатор. У Міноборони зазначають, що процедура є безпечною та відповідає міжнародним стандартам.

Із 2025 року в системі оборонного відомства запроваджено повний цикл відбору й зберігання біологічних зразків військових. Усі процедури проводять відповідно до вимог Закон України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

Для чого використовують геномну інформацію

За даними Міноборони, державна реєстрація геномної інформації військовослужбовців проводиться лише з двох підстав:

  • для розшуку осіб, зниклих безвісти;
  • для ідентифікації загиблих.

Відповідні процедури визначені наказом Міністерства оборони від 28 липня 2023 року №438.

У відомстві також повідомили, що до Центр обліку геномної інформації регулярно надходять звернення від родичів військовослужбовців та їхніх представників, які не пов’язані з визначеними законом завданнями центру.

Зокрема, йдеться про запити щодо встановлення біологічної спорідненості або батьківства. У Міноборони підкреслили, що не мають законних підстав розглядати такі звернення.

Формування бази даних військових

У період воєнного стану відбір біологічного матеріалу у військових є обов’язковим і здійснюється відповідно до законодавства та затвердженого порядку відбору і зберігання зразків.

У Міноборони зазначають, що таким чином формується єдина база геномної інформації, яка допоможе оперативно ідентифікувати захисників у разі їхнього зникнення безвісти або загибелі.

Крім того, у відомстві працюють над удосконаленням системи ідентифікації військовослужбовців за біометричними — зокрема дактилоскопічними — та стоматологічними даними.

