Превентивна реструктуризація: як бізнес може уникнути банкрутства
В Україні діє механізм підтримки підприємств, які опинилися під загрозою фінансових труднощів. Йдеться про процедуру превентивної реструктуризації, що дозволяє бізнесу стабілізувати діяльність і виконати зобов’язання перед кредиторами ще до настання неплатоспроможності. Про це повідомили у Мін’юсті.
Що таке превентивна реструктуризація
Превентивна реструктуризація — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання банкрутству підприємства. Йдеться про організаційні, управлінські, фінансові, інвестиційні, технічні та правові кроки, які допомагають стабілізувати діяльність боржника.
Процедуру запровадили після ухвалення Закон України №3985-IX від 19 вересня 2024 року. Документ імплементує Директива Європейського парламенту і Ради ЄС 2019/1023 та доповнює Кодекс України з процедур банкрутства окремою книгою, яка регулює проведення превентивної реструктуризації.
Такий механізм дає підприємствам можливість відновити фінансову стабільність і уникнути процедури банкрутства.
Що передбачає процедура
Превентивна реструктуризація може включати зміну структури активів або зобов’язань підприємства, перегляд умов їх виконання, а також інші операційні зміни, необхідні для стабілізації роботи бізнесу.
Усі заходи проводяться відповідно до затвердженого плану превентивної реструктуризації.
Порядок проведення процедури визначений статтями 33-1 — 33-29 Кодексу України з процедур банкрутства.
Як подати заяву до суду
Щоб розпочати процедуру, боржник має подати заяву до господарського суду. Вимоги до такого звернення визначені статтею 33-4 Кодексу.
У заяві необхідно зазначити:
- найменування господарського суду;
- дані про боржника (назву, місцезнаходження, ідентифікаційний код або реєстраційні дані ФОП);
- інформацію про орган чи суб’єкта, який управляє державним майном боржника;
- обставини, що свідчать про неплатоспроможність або загрозу її настання;
- відомості про кандидатуру адміністратора превентивної реструктуризації (якщо це передбачено законом);
- підтвердження, що протягом року щодо боржника не застосовувалася така процедура;
- перелік документів, які додаються до заяви.
Які документи потрібно додати
До заяви також необхідно долучити:
- рішення вищого органу управління боржника про ініціювання процедури;
- підтвердження сплати судового збору (у випадках, передбачених законом);
- договір з арбітражним керуючим про виконання повноважень адміністратора (за потреби);
- план або концепцію превентивної реструктуризації;
- річну фінансову звітність за останні три роки;
- докази надсилання плану або концепції кредиторам.
У Міністерстві юстиції наголошують, що превентивна реструктуризація може стати ефективним інструментом для бізнесу, який дозволяє вчасно врегулювати фінансові проблеми та уникнути банкрутства.
