Превентивна реструктуризація: як бізнес може уникнути банкрутства

Процедура дозволяє компаніям врегулювати фінансові труднощі та виконати зобов’язання перед кредиторами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діє механізм підтримки підприємств, які опинилися під загрозою фінансових труднощів. Йдеться про процедуру превентивної реструктуризації, що дозволяє бізнесу стабілізувати діяльність і виконати зобов’язання перед кредиторами ще до настання неплатоспроможності. Про це повідомили у Мін’юсті.

Що таке превентивна реструктуризація

Превентивна реструктуризація — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання банкрутству підприємства. Йдеться про організаційні, управлінські, фінансові, інвестиційні, технічні та правові кроки, які допомагають стабілізувати діяльність боржника.

Процедуру запровадили після ухвалення Закон України №3985-IX від 19 вересня 2024 року. Документ імплементує Директива Європейського парламенту і Ради ЄС 2019/1023 та доповнює Кодекс України з процедур банкрутства окремою книгою, яка регулює проведення превентивної реструктуризації.

Такий механізм дає підприємствам можливість відновити фінансову стабільність і уникнути процедури банкрутства.

Що передбачає процедура

Превентивна реструктуризація може включати зміну структури активів або зобов’язань підприємства, перегляд умов їх виконання, а також інші операційні зміни, необхідні для стабілізації роботи бізнесу.

Усі заходи проводяться відповідно до затвердженого плану превентивної реструктуризації.

Порядок проведення процедури визначений статтями 33-1 — 33-29 Кодексу України з процедур банкрутства.

Як подати заяву до суду

Щоб розпочати процедуру, боржник має подати заяву до господарського суду. Вимоги до такого звернення визначені статтею 33-4 Кодексу.

У заяві необхідно зазначити:

найменування господарського суду;

дані про боржника (назву, місцезнаходження, ідентифікаційний код або реєстраційні дані ФОП);

інформацію про орган чи суб’єкта, який управляє державним майном боржника;

обставини, що свідчать про неплатоспроможність або загрозу її настання;

відомості про кандидатуру адміністратора превентивної реструктуризації (якщо це передбачено законом);

підтвердження, що протягом року щодо боржника не застосовувалася така процедура;

перелік документів, які додаються до заяви.

Які документи потрібно додати

До заяви також необхідно долучити:

рішення вищого органу управління боржника про ініціювання процедури;

підтвердження сплати судового збору (у випадках, передбачених законом);

договір з арбітражним керуючим про виконання повноважень адміністратора (за потреби);

план або концепцію превентивної реструктуризації;

річну фінансову звітність за останні три роки;

докази надсилання плану або концепції кредиторам.

У Міністерстві юстиції наголошують, що превентивна реструктуризація може стати ефективним інструментом для бізнесу, який дозволяє вчасно врегулювати фінансові проблеми та уникнути банкрутства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.