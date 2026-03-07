  1. В Україні

Превентивна реструктуризація: як бізнес може уникнути банкрутства

10:01, 7 березня 2026
Процедура дозволяє компаніям врегулювати фінансові труднощі та виконати зобов’язання перед кредиторами.
Превентивна реструктуризація: як бізнес може уникнути банкрутства
В Україні діє механізм підтримки підприємств, які опинилися під загрозою фінансових труднощів. Йдеться про процедуру превентивної реструктуризації, що дозволяє бізнесу стабілізувати діяльність і виконати зобов’язання перед кредиторами ще до настання неплатоспроможності. Про це повідомили у Мін’юсті.

Що таке превентивна реструктуризація

Превентивна реструктуризація — це комплекс заходів, спрямованих на запобігання банкрутству підприємства. Йдеться про організаційні, управлінські, фінансові, інвестиційні, технічні та правові кроки, які допомагають стабілізувати діяльність боржника.

Процедуру запровадили після ухвалення Закон України №3985-IX від 19 вересня 2024 року. Документ імплементує Директива Європейського парламенту і Ради ЄС 2019/1023 та доповнює Кодекс України з процедур банкрутства окремою книгою, яка регулює проведення превентивної реструктуризації.

Такий механізм дає підприємствам можливість відновити фінансову стабільність і уникнути процедури банкрутства.

Що передбачає процедура

Превентивна реструктуризація може включати зміну структури активів або зобов’язань підприємства, перегляд умов їх виконання, а також інші операційні зміни, необхідні для стабілізації роботи бізнесу.

Усі заходи проводяться відповідно до затвердженого плану превентивної реструктуризації.

Порядок проведення процедури визначений статтями 33-1 — 33-29 Кодексу України з процедур банкрутства.

Як подати заяву до суду

Щоб розпочати процедуру, боржник має подати заяву до господарського суду. Вимоги до такого звернення визначені статтею 33-4 Кодексу.

У заяві необхідно зазначити:

  • найменування господарського суду;
  • дані про боржника (назву, місцезнаходження, ідентифікаційний код або реєстраційні дані ФОП);
  • інформацію про орган чи суб’єкта, який управляє державним майном боржника;
  • обставини, що свідчать про неплатоспроможність або загрозу її настання;
  • відомості про кандидатуру адміністратора превентивної реструктуризації (якщо це передбачено законом);
  • підтвердження, що протягом року щодо боржника не застосовувалася така процедура;
  • перелік документів, які додаються до заяви.

Які документи потрібно додати

До заяви також необхідно долучити:

  • рішення вищого органу управління боржника про ініціювання процедури;
  • підтвердження сплати судового збору (у випадках, передбачених законом);
  • договір з арбітражним керуючим про виконання повноважень адміністратора (за потреби);
  • план або концепцію превентивної реструктуризації;
  • річну фінансову звітність за останні три роки;
  • докази надсилання плану або концепції кредиторам.

У Міністерстві юстиції наголошують, що превентивна реструктуризація може стати ефективним інструментом для бізнесу, який дозволяє вчасно врегулювати фінансові проблеми та уникнути банкрутства.

Блоги
Публікації
