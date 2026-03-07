  1. В Украине

Запорожский окружной административный суд поздравил работниц с Женским днем, фото

11:00, 7 марта 2026
В Запорожском окружном административном суде мужчины коллектива поздравили женщин теплыми словами и праздничным выступлением.
Фото: Запорожский окружной административный суд
С Женским праздником поздравили работниц в Запорожском окружном административном суде.

Мужчины учреждения подготовили искренние поздравления для прекрасной половины коллектива, выразив благодарность за их труд, профессионализм и ежедневную поддержку. Об этом сообщили в Запорожском окружном административном суде.

Со словами поздравления к сотрудницам суда обратился председатель суда Олег Прудивус. Он подчеркнул, что этот праздник традиционно ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы, искренними улыбками и светом женских глаз.

По его словам, именно женщины наполняют жизнь близких людей любовью и заботой, дарят тепло, гармонию и ощущение счастья, несмотря на многочисленные ежедневные заботы.

Поздравляя коллег, председатель суда пожелал женщинам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия, поддержки родных и осуществления самых заветных мечт.

Приятным сюрпризом для очаровательных сотрудниц суда стал праздничный концерт, подготовленный мужчинами коллектива. Яркое выступление подарило присутствующим искренние эмоции, хорошее настроение и создало особую атмосферу праздника для всех участников мероприятия. 

суд

