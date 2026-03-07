В Украине могут возникнуть проблемы с наличной валютой из-за захвата инкассаторских автомобилей в Венгрии — НБУ

Несмотря на инцидент, в НБУ подчеркивают: ситуация на валютном рынке остается стабильной, а банки имеют достаточные запасы наличности.

В Украине могут возникнуть временные трудности с наличной иностранной валютой из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии. В Национальном банке заявили, что готовы оперативно поддержать банки наличной валютой, чтобы избежать дефицита на рынке.

С этой целью Национальный банк Украины принял решение провести 9 марта 2026 года операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Такие операции позволят при необходимости подкрепить кассы банковских учреждений и обеспечить стабильную выдачу валюты клиентам.

В НБУ подчеркивают, что на данный момент ситуация на наличном валютном рынке остается стабильной. Банки имеют достаточные запасы наличной валюты, а среднедневные остатки в банковских кассах соответствуют уровню прошлого года.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии может создать ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы. Именно поэтому регулятор принял превентивное решение, чтобы при необходимости оперативно обеспечить банки наличностью.

В Нацбанке пояснили, что частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

Регулятор также подчеркивает, что в целом валютный рынок Украины остается устойчивым. В условиях режима управляемой гибкости курс гривны может двигаться в обе стороны в зависимости от баланса спроса и предложения валюты.

По данным НБУ, на ситуацию на валютном рынке на этой неделе повлияли как внешние, так и внутренние факторы. В частности, обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило волатильность на мировых финансовых и товарных рынках. Кроме того, в начале месяца традиционно растет спрос на валюту, поскольку банки покупают ее для расчетов по карточным операциям и для операций с наличностью после выходных.

Также на спрос влияют обновление лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисление дивидендов бизнесом.

В НБУ отмечают, что по мере постепенного уменьшения влияния этих факторов баланс на валютном рынке улучшается, а курс реагирует на изменение соотношения спроса и предложения.

Регулятор подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией и при необходимости будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Объем международных резервов, по оценке НБУ, является достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка.

Также там отдельно подчеркнули, что операции по обмену безналичной валюты на наличную между НБУ и банками не будут влиять на объем международных резервов Украины.

