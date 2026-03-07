  1. В Украине

В Украине могут возникнуть проблемы с наличной валютой из-за захвата инкассаторских автомобилей в Венгрии — НБУ

10:37, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Несмотря на инцидент, в НБУ подчеркивают: ситуация на валютном рынке остается стабильной, а банки имеют достаточные запасы наличности.
В Украине могут возникнуть проблемы с наличной валютой из-за захвата инкассаторских автомобилей в Венгрии — НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут возникнуть временные трудности с наличной иностранной валютой из-за незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии. В Национальном банке заявили, что готовы оперативно поддержать банки наличной валютой, чтобы избежать дефицита на рынке.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С этой целью Национальный банк Украины принял решение провести 9 марта 2026 года операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Такие операции позволят при необходимости подкрепить кассы банковских учреждений и обеспечить стабильную выдачу валюты клиентам.

В НБУ подчеркивают, что на данный момент ситуация на наличном валютном рынке остается стабильной. Банки имеют достаточные запасы наличной валюты, а среднедневные остатки в банковских кассах соответствуют уровню прошлого года.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии может создать ситуативные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы. Именно поэтому регулятор принял превентивное решение, чтобы при необходимости оперативно обеспечить банки наличностью.

В Нацбанке пояснили, что частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

Регулятор также подчеркивает, что в целом валютный рынок Украины остается устойчивым. В условиях режима управляемой гибкости курс гривны может двигаться в обе стороны в зависимости от баланса спроса и предложения валюты.

По данным НБУ, на ситуацию на валютном рынке на этой неделе повлияли как внешние, так и внутренние факторы. В частности, обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило волатильность на мировых финансовых и товарных рынках. Кроме того, в начале месяца традиционно растет спрос на валюту, поскольку банки покупают ее для расчетов по карточным операциям и для операций с наличностью после выходных.

Также на спрос влияют обновление лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисление дивидендов бизнесом.

В НБУ отмечают, что по мере постепенного уменьшения влияния этих факторов баланс на валютном рынке улучшается, а курс реагирует на изменение соотношения спроса и предложения.

Регулятор подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией и при необходимости будет сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Объем международных резервов, по оценке НБУ, является достаточным для поддержания устойчивости валютного рынка.

Также там отдельно подчеркнули, что операции по обмену безналичной валюты на наличную между НБУ и банками не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк валюта банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]