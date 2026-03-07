В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями

Власти начнут постепенно деактивировать аккаунты несовершеннолетних на популярных платформах, в частности TikTok, YouTube, Instagram и X.

Власти Индонезии ввели ограничения на использование социальных сетей для граждан младше 16 лет. Новые правила предусматривают постепенное отключение аккаунтов несовершеннолетних на популярных платформах. Об этом сообщает Variety.

Ограничения начнут действовать с 28 марта 2026 года. Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Метья Хафид заявила, что деактивацию аккаунтов будут проводить в два этапа. По ее словам, правительство стремится помочь родителям в противодействии влиянию крупных технологических платформ и алгоритмов, которые формируют онлайн-контент для детей.

По новым правилам аккаунты пользователей младше 16 лет на платформах с повышенным уровнем риска будут постепенно деактивировать. Речь идет, в частности, о YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox.

Ограничения будут распространяться не только на социальные сети, но и на игровые платформы и сервисы электронной коммерции.

Для детей младше 13 лет будут доступны только специально созданные для этой возрастной группы онлайн-ресурсы. Подростки в возрасте от 13 до 16 лет смогут пользоваться только сервисами с низким уровнем риска и исключительно с согласия родителей.

В случае нарушения новых правил санкции будут применяться не к пользователям, а к самим платформам, которые должны обеспечить выполнение требований законодательства.

