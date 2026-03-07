  1. В мире

В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями

13:06, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Власти начнут постепенно деактивировать аккаунты несовершеннолетних на популярных платформах, в частности TikTok, YouTube, Instagram и X.
В Индонезии детям до 16 лет запретили пользоваться социальными сетями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Власти Индонезии ввели ограничения на использование социальных сетей для граждан младше 16 лет. Новые правила предусматривают постепенное отключение аккаунтов несовершеннолетних на популярных платформах. Об этом сообщает Variety.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ограничения начнут действовать с 28 марта 2026 года. Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Метья Хафид заявила, что деактивацию аккаунтов будут проводить в два этапа. По ее словам, правительство стремится помочь родителям в противодействии влиянию крупных технологических платформ и алгоритмов, которые формируют онлайн-контент для детей.

По новым правилам аккаунты пользователей младше 16 лет на платформах с повышенным уровнем риска будут постепенно деактивировать. Речь идет, в частности, о YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live и Roblox.

Ограничения будут распространяться не только на социальные сети, но и на игровые платформы и сервисы электронной коммерции.

Для детей младше 13 лет будут доступны только специально созданные для этой возрастной группы онлайн-ресурсы. Подростки в возрасте от 13 до 16 лет смогут пользоваться только сервисами с низким уровнем риска и исключительно с согласия родителей.

В случае нарушения новых правил санкции будут применяться не к пользователям, а к самим платформам, которые должны обеспечить выполнение требований законодательства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Индонезия соцсети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]