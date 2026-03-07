Солдат Нацгвардии отказался выполнить приказ командира в Донецкой области — суд назначил 5 лет

Военнослужащий отказался выдвинуться на позиции для недопущения прорыва российских войск в глубину обороны.

Фото: 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго

Новобаварский районный суд Харькова признал военнослужащего Нацгвардии виновным в непокоре — открытом отказе выполнить приказ командира в условиях военного положения. Речь идет об отказе выдвинуться в район Сергеевки в Донецкой области для занятия позиций с целью сдерживания прорыва российских войск.

Суд назначил военнослужащему наказание в виде пяти лет лишения свободы — минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи. Несмотря на искреннее раскаяние и положительные характеристики, суд не применил условное наказание. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Обстоятельства дела №639/1062/26

Солдат Нацгвардии, уроженец Харьковской области, проходил военную службу по мобилизации на должности помощника гранатометчика в воинской части НГУ. На эту должность его назначили приказом командира части 26 августа 2025 года.

По материалам дела, 1 декабря 2025 года около 10:25 временно исполняющий обязанности командира батальона оперативного назначения построил сводное отделение воинской части в пункте временной дислокации и довел до личного состава боевое распоряжение.

Согласно этому распоряжению подразделение должно было:

с 11:00 того же дня переместиться в зону выполнения боевых задач;

до 18:00 сосредоточиться в районе Сергеевки Донецкой области;

до 06:00 следующего дня занять определенные огневые позиции.

Целью было недопущение прорыва российских сил в глубину обороны бригады.

Однако один из военнослужащих — солдат, занимавший должность помощника гранатометчика, — открыто отказался выполнить приказ и выдвинуться в район выполнения боевого задания. Суд установил, что он действовал умышленно и осознавал характер своих действий.

По мнению суда, такой отказ подорвал боеготовность и боеспособность подразделения.

Позиции сторон в суде

Прокурор настаивал, что вина военнослужащего доказана материалами уголовного производства, и просил назначить наказание в пределах санкции части четвертой статьи 402 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый в судебном заседании полностью признал свою вину, подтвердил изложенные в деле обстоятельства, не оспаривал правовую квалификацию действий и заявил об искреннем раскаянии. Он просил суд строго его не наказывать.

Защита просила освободить военнослужащего от отбывания наказания с испытанием.

С учетом полного признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств суд рассмотрел дело в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 УПК Украины, без исследования всех доказательств.

Квалификация и оценка суда

Суд пришел к выводу, что действия военнослужащего образуют состав преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 402 Уголовного кодекса Украины — непокора, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенный в условиях военного положения.

При определении наказания суд учел: характер и тяжесть преступления; обстоятельства его совершения; личность обвиняемого.

Суд установил, что военнослужащий имеет высшее образование; ранее не судим; по месту службы характеризуется положительно.

Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Вместе с тем суд отметил, что преступление совершено в условиях военного положения во время выполнения боевых задач, что влияет на уровень общественной опасности.

Суд также подчеркнул, что применение условного наказания в таких случаях невозможно.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы — минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 402 УК Украины.

До вступления приговора в законную силу суд отменил залог, под который обвиняемый находился во время рассмотрения дела, взял его под стражу непосредственно в зале суда и поместил в Харьковский следственный изолятор.

В то же время суд постановил вернуть залогодателю 60 560 грн, поскольку залог не был обращен в доход государства.

В срок наказания будут зачтены периоды предварительного содержания под стражей.

