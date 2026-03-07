Солдат Нацгвардии отказался выполнить приказ командира в Донецкой области — суд назначил 5 лет
Новобаварский районный суд Харькова признал военнослужащего Нацгвардии виновным в непокоре — открытом отказе выполнить приказ командира в условиях военного положения. Речь идет об отказе выдвинуться в район Сергеевки в Донецкой области для занятия позиций с целью сдерживания прорыва российских войск.
Суд назначил военнослужащему наказание в виде пяти лет лишения свободы — минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи. Несмотря на искреннее раскаяние и положительные характеристики, суд не применил условное наказание. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.
Обстоятельства дела №639/1062/26
Солдат Нацгвардии, уроженец Харьковской области, проходил военную службу по мобилизации на должности помощника гранатометчика в воинской части НГУ. На эту должность его назначили приказом командира части 26 августа 2025 года.
По материалам дела, 1 декабря 2025 года около 10:25 временно исполняющий обязанности командира батальона оперативного назначения построил сводное отделение воинской части в пункте временной дислокации и довел до личного состава боевое распоряжение.
Согласно этому распоряжению подразделение должно было:
- с 11:00 того же дня переместиться в зону выполнения боевых задач;
- до 18:00 сосредоточиться в районе Сергеевки Донецкой области;
- до 06:00 следующего дня занять определенные огневые позиции.
Целью было недопущение прорыва российских сил в глубину обороны бригады.
Однако один из военнослужащих — солдат, занимавший должность помощника гранатометчика, — открыто отказался выполнить приказ и выдвинуться в район выполнения боевого задания. Суд установил, что он действовал умышленно и осознавал характер своих действий.
По мнению суда, такой отказ подорвал боеготовность и боеспособность подразделения.
Позиции сторон в суде
Прокурор настаивал, что вина военнослужащего доказана материалами уголовного производства, и просил назначить наказание в пределах санкции части четвертой статьи 402 Уголовного кодекса Украины.
Обвиняемый в судебном заседании полностью признал свою вину, подтвердил изложенные в деле обстоятельства, не оспаривал правовую квалификацию действий и заявил об искреннем раскаянии. Он просил суд строго его не наказывать.
Защита просила освободить военнослужащего от отбывания наказания с испытанием.
С учетом полного признания вины и отсутствия спора относительно фактических обстоятельств суд рассмотрел дело в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 349 УПК Украины, без исследования всех доказательств.
Квалификация и оценка суда
Суд пришел к выводу, что действия военнослужащего образуют состав преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 402 Уголовного кодекса Украины — непокора, то есть открытый отказ выполнить приказ начальника, совершенный в условиях военного положения.
При определении наказания суд учел: характер и тяжесть преступления; обстоятельства его совершения; личность обвиняемого.
Суд установил, что военнослужащий имеет высшее образование; ранее не судим; по месту службы характеризуется положительно.
Смягчающим обстоятельством суд признал искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Вместе с тем суд отметил, что преступление совершено в условиях военного положения во время выполнения боевых задач, что влияет на уровень общественной опасности.
Суд также подчеркнул, что применение условного наказания в таких случаях невозможно.
Решение суда
Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы — минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 402 УК Украины.
До вступления приговора в законную силу суд отменил залог, под который обвиняемый находился во время рассмотрения дела, взял его под стражу непосредственно в зале суда и поместил в Харьковский следственный изолятор.
В то же время суд постановил вернуть залогодателю 60 560 грн, поскольку залог не был обращен в доход государства.
В срок наказания будут зачтены периоды предварительного содержания под стражей.
