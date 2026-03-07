  1. В Україні

Чи можна оформити лікарняний на час реабілітації дитини з інвалідністю — відповідь Держпраці

12:12, 7 березня 2026
Умови оформлення листка непрацездатності для догляду за дитиною.
Батьки або опікуни дітей з інвалідністю мають право оформити листок тимчасової непрацездатності на весь період реабілітації дитини. Для цього не обов’язково, щоб дитина мала підгрупу А інвалідності. Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці.

Чи можна оформити лікарняний по догляду за дитиною з інвалідністю

Чинне законодавство гарантує право на допомогу по тимчасовій непрацездатності для догляду за дитиною з інвалідністю на весь період проходження реабілітації.

Такі виплати здійснюються у формі страхових виплат, які компенсують втрату заробітної плати працівника.

Допомога надається на весь період реабілітації, включно з часом, необхідним для проїзду до місця лікування та назад.

Хто має право на лікарняний

Право на оформлення листка непрацездатності мають батьки або інші законні представники, якщо:

  • дитина має статус дитини з інвалідністю;
  • її вік — до 18 років;
  • є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про необхідність стороннього догляду.

У Держпраці наголошують: відсутність у дитини підгрупи А інвалідності не є перешкодою для оформлення лікарняного.

Як оформити листок непрацездатності

Щоб отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, батькам потрібно виконати кілька кроків:

  1. Отримати висновок ЛКК

Необхідно звернутися до медичного закладу, де дитина перебуває на обліку, щоб отримати висновок про потребу у сторонньому догляді.

  1. Підготувати документи за індивідуальною програмою реабілітації (ІПР)

ІПР є обов’язковим документом, який визначає обсяг і тривалість реабілітаційних заходів.

  1. Отримати електронний медичний висновок

Лікуючий лікар формує електронний медичний висновок у категорії «Догляд за хворою дитиною» на строк, визначений програмою реабілітації.

Які закони регулюють це питання

Право на такі виплати передбачено:

  • Законом України №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
  • Наказом МОЗ №1066, який регулює порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Відповідно до цих норм, висновок лікарсько-консультативної комісії є законною підставою для видачі листка непрацездатності.

Дитина з інвалідністю підгрупи А має найвищий ступінь втрати здоров’я, потребує постійного стороннього догляду та не здатна до самообслуговування. Водночас наявність такої підгрупи не є обов’язковою умовою для отримання лікарняного по догляду під час реабілітації.

діти Держпраці інвалідність лікарняні трудові відносини

