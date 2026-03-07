Невиплата зарплати, порушення договору чи мобінг: коли для звільнення потрібне рішення суду
Працівник може розірвати трудовий договір у визначений ним строк, якщо роботодавець порушує трудове законодавство або умови договору. Однак судове рішення потрібне не у всіх випадках.
У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, коли саме для звільнення за частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України необхідне підтвердження суду.
Коли працівник може звільнитися у визначений ним строк
Відповідно до частини третьої статті 38 КЗпП України, працівник має право звільнитися за власним бажанням у строк, який визначає самостійно, якщо роботодавець:
- не виконує законодавство про працю;
- не виконує умови колективного або трудового договору;
- вчиняє мобінг (цькування) щодо працівника або не вживає заходів для його припинення.
Ця норма дозволяє працівнику не відпрацьовувати двотижневий строк попередження, якщо є відповідні підстави.
Порушення трудового законодавства
Першою підставою для звільнення може бути невиконання роботодавцем вимог трудового законодавства.
Наприклад, йдеться про такі порушення:
- невиплату заробітної плати;
- ненадання засобів індивідуального захисту;
- ненадання додаткових відпусток працівникам, які працюють у важких або шкідливих умовах.
У таких випадках судове рішення для звільнення не є обов’язковим.
Порушення умов трудового або колективного договору
Другою підставою може бути невиконання роботодавцем умов договорів.
Зокрема, це може стосуватися:
- невиплати доплат чи надбавок, передбачених колективним договором;
- незабезпечення працівника обладнанням, інструментами чи належним робочим місцем, якщо це передбачено трудовим договором.
У таких ситуаціях також не вимагається попереднього рішення суду для звільнення.
Коли судове рішення є обов’язковим
Судове підтвердження потрібне лише у випадку, коли працівник звільняється через мобінг (цькування) з боку роботодавця або через те, що роботодавець не вжив заходів для припинення мобінгу.
У такій ситуації факт порушення має бути підтверджений судовим рішенням, яке набрало законної сили.
