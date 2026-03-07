  1. В Україні

Невиплата зарплати, порушення договору чи мобінг: коли для звільнення потрібне рішення суду

14:37, 7 березня 2026
У яких випадках працівнику достатньо заяви про звільнення, а коли порушення з боку роботодавця має бути підтверджене судом.

Працівник може розірвати трудовий договір у визначений ним строк, якщо роботодавець порушує трудове законодавство або умови договору. Однак судове рішення потрібне не у всіх випадках.

У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці пояснили, коли саме для звільнення за частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України необхідне підтвердження суду.

Коли працівник може звільнитися у визначений ним строк

Відповідно до частини третьої статті 38 КЗпП України, працівник має право звільнитися за власним бажанням у строк, який визначає самостійно, якщо роботодавець:

  • не виконує законодавство про працю;
  • не виконує умови колективного або трудового договору;
  • вчиняє мобінг (цькування) щодо працівника або не вживає заходів для його припинення.

Ця норма дозволяє працівнику не відпрацьовувати двотижневий строк попередження, якщо є відповідні підстави.

Порушення трудового законодавства

Першою підставою для звільнення може бути невиконання роботодавцем вимог трудового законодавства.

Наприклад, йдеться про такі порушення:

  • невиплату заробітної плати;
  • ненадання засобів індивідуального захисту;
  • ненадання додаткових відпусток працівникам, які працюють у важких або шкідливих умовах.

У таких випадках судове рішення для звільнення не є обов’язковим.

Порушення умов трудового або колективного договору

Другою підставою може бути невиконання роботодавцем умов договорів.

Зокрема, це може стосуватися:

  • невиплати доплат чи надбавок, передбачених колективним договором;
  • незабезпечення працівника обладнанням, інструментами чи належним робочим місцем, якщо це передбачено трудовим договором.

У таких ситуаціях також не вимагається попереднього рішення суду для звільнення.

Коли судове рішення є обов’язковим

Судове підтвердження потрібне лише у випадку, коли працівник звільняється через мобінг (цькування) з боку роботодавця або через те, що роботодавець не вжив заходів для припинення мобінгу.

У такій ситуації факт порушення має бути підтверджений судовим рішенням, яке набрало законної сили.

звільнення Держпраці трудові відносини



