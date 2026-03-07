Як декларувати компенсації за програмою «єВідновлення» – пояснення НАЗК

Отримані кошти на ремонт, будівництво або придбання житла вважаються доходом і мають бути відображені в декларації.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, як декларувати компенсації, отримані за державною програмою «єВідновлення». Йдеться про виплати на ремонт пошкодженого житла або компенсації за знищене житло.

Компенсація на ремонт пошкодженого житла

Компенсація на відновлення пошкодженого житла передбачена Порядком №381, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 21 квітня 2023 року. Вона надається у кількох формах:

компенсація для придбання будівельних матеріалів та виконання поточного або капітального ремонту;

компенсація за ремонт, виконаний за власні кошти заявника.

Компенсація для проведення ремонту може бути двох категорій:

категорія А — якщо розрахована сума не перевищує 200 тисяч гривень;

категорія Б — якщо сума становить від 200 до 500 тисяч гривень.

Отримані кошти на ремонт або компенсація за вже виконані роботи вважаються доходом. Такі відомості необхідно зазначати у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Розмір доходу визначається:

для компенсації на ремонт — сумою коштів, використаних у звітному періоді з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання на придбання будівельних матеріалів або оплату робіт і послуг;

для компенсації за виконаний ремонт — сумою коштів, зарахованих на банківський рахунок декларанта або члена його сім’ї.

Джерелом такого доходу зазначається Міністерство розвитку громад та територій України.

Якщо ремонтні роботи були виконані частково, можна одночасно подати заяву на компенсацію за вже виконані роботи та на компенсацію для завершення ремонту.

Особливості декларування різних видів компенсації

Компенсація для проведення ремонту категорії А зазначається у декларації за той звітний період, у якому подано повідомлення про завершення ремонтних робіт з фотофіксацією.

У графі «Вид доходу» необхідно обрати пункт «Інше» та вказати «Компенсація для проведення ремонту за програмою “єВідновлення”».

Якщо разова сума витрачених коштів перевищує 50 прожиткових мінімумів, її також потрібно відобразити у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» разом із відповідними договорами чи іншими правочинами.

Компенсація категорії Б декларується частинами — залежно від отриманих платежів. Перший платіж зазначається після подання повідомлення про завершення проміжного етапу ремонту, другий — після повідомлення про повне завершення робіт.

Компенсація за виконаний ремонт відображається у декларації за той період, коли кошти були зараховані на банківський рахунок.

Компенсація за знищене житло

Компенсація за знищене житло передбачена Порядком №600, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 30 травня 2023 року.

Вона може надаватися у двох формах:

компенсація для фінансування будівництва житла;

компенсація для придбання житла з використанням житлового сертифіката.

Такі кошти також вважаються доходом і підлягають відображенню у розділі 11 декларації. Джерелом доходу зазначається Міністерство розвитку громад та територій України.

Декларування компенсації на будівництво

Компенсація для фінансування будівництва житла відображається у декларації за той звітний період, коли:

внесено акт проміжної верифікації щодо виконання етапу будівництва;

подано повідомлення про завершення будівництва.

Якщо сума використаних коштів перевищує 50 прожиткових мінімумів, її також потрібно зазначити у розділі 14 декларації разом із правочином, на підставі якого здійснено витрати.

Декларування житлового сертифіката

Компенсація для придбання житла з використанням житлового сертифіката зазначається у декларації за той період, коли відбулася державна реєстрація права власності на житло.

Розмір доходу визначається сумою коштів, сплачених продавцю за рахунок житлового сертифіката.

Водночас формування житлового сертифіката або резервування коштів за ним не є підставою для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані чи для декларування доходу.

У разі використання власних коштів для купівлі житла ці витрати та відповідний договір купівлі-продажу також можуть бути зазначені у розділі 14 декларації.

