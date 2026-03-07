На Львівщині військовий за $11 тисяч організував втечу курсанта для виїзду за кордон — його затримали

До схеми він залучив знайомого: разом вони координували втечу курсанта з частини та готували його виїзд за кордон.

На Львівщині правоохоронці затримали двох осіб, які організували втечу військовослужбовця для виїзду за кордон. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 44-річний військовослужбовець організував схему, спрямовану на створення умов для подальшого незаконного переправлення через державний кордон іншого військового, що передбачала його самовільне залишення частини.

До реалізації плану він залучив знайомого. Разом вони запропонували курсанту допомогу у втечі з військової частини з подальшим незаконним перетином державного кордону.

Спільники забезпечили військового засобами зв’язку, координували його дії та організували транспортування до безпечного місця у Яворівському районі на Львівщині, звідки надалі у невідомий спосіб планували переправити його до країн Європи. Свої «послуги» вони оцінили у 11 тисяч доларів.

Під час отримання обумовленої «винагороди» військового та його спільника викрили і затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чоловікам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Наразі встановлюється повне коло причетних осіб та можливу причетність підозрюваних до аналогічних правопорушень.

