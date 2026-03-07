Можно не платить за обучение – как детям военных получить государственную помощь

Молодежь до 23 лет из льготных категорий может получить финансовую поддержку на оплату обучения в учебных заведениях.

Дети участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и погибших Защитников и Защитниц Украины могут получить государственную помощь на оплату контрактного обучения. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Единовременная финансовая поддержка

Речь идет о единовременной целевой безвозвратной финансовой помощи для молодежи до 23 лет. Средства направляются непосредственно на оплату обучения в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования, независимо от формы собственности – государственное, коммунальное или частное учреждение.

Помощь действует для различных форматов обучения: дневного, вечернего, заочного, дистанционного, экстерната, дуальной формы или их сочетания. Программа реализуется в рамках экспериментального проекта, который координируют Министерство ветеранов, Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации.

Как получить помощь

Подайте документы в учебное заведение — необходимо подтвердить льготную категорию (статус родителей) и предоставить свидетельство о рождении. Учреждение внесет данные в ЕДЕБО — после этого информация проверяется. Получите электронный сертификат в «Дії» – сертификат формируется после проверки данных. Подтвердите согласие в «Дії» – это нужно сделать в течение 20 дней после получения сертификата.

После подтверждения государство перечисляет средства на оплату обучения непосредственно учебному заведению. Таким образом, студентам не нужно самостоятельно искать деньги на контракт — их полностью покрывает государство.

