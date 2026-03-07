  1. В Украине

Можно не платить за обучение – как детям военных получить государственную помощь

18:41, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Молодежь до 23 лет из льготных категорий может получить финансовую поддержку на оплату обучения в учебных заведениях.
Можно не платить за обучение – как детям военных получить государственную помощь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дети участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и погибших Защитников и Защитниц Украины могут получить государственную помощь на оплату контрактного обучения. Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Единовременная финансовая поддержка

Речь идет о единовременной целевой безвозвратной финансовой помощи для молодежи до 23 лет. Средства направляются непосредственно на оплату обучения в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования, независимо от формы собственности – государственное, коммунальное или частное учреждение.

Помощь действует для различных форматов обучения: дневного, вечернего, заочного, дистанционного, экстерната, дуальной формы или их сочетания. Программа реализуется в рамках экспериментального проекта, который координируют Министерство ветеранов, Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации.

Как получить помощь

  1. Подайте документы в учебное заведение — необходимо подтвердить льготную категорию (статус родителей) и предоставить свидетельство о рождении.
  2. Учреждение внесет данные в ЕДЕБО — после этого информация проверяется.
  3. Получите электронный сертификат в «Дії» – сертификат формируется после проверки данных.
  4. Подтвердите согласие в «Дії» – это нужно сделать в течение 20 дней после получения сертификата.

После подтверждения государство перечисляет средства на оплату обучения непосредственно учебному заведению. Таким образом, студентам не нужно самостоятельно искать деньги на контракт — их полностью покрывает государство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ТЦК обучение инвалидность УБД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]