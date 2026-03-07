Как украинцам за рубежом оформить наследство – пошаговая инструкция

В Минюсте объяснили процедуру подачи заявления, сбора документов и получения свидетельства о праве на наследство для тех, кто находится в ЕС.

Управление нотариата Центрального межрегионального управления Министерства юстиции в Киеве подробно объясняет, как украинские наследники могут оформить наследство, находясь за пределами Украины. Такая ситуация является довольно распространенной, поскольку многие граждане имеют имущественные права в Украине, но не проживают здесь постоянно. Процедура регулируется Законом Украины «О нотариате» и Гражданским кодексом Украины.

Этап 1. Подача заявления о принятии наследства

Наследник должен подать заявление о принятии наследства в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Подать его нужно лично, однако пребывание за границей не является препятствием.

Основные способы:

Через консульство Украины: консул удостоверяет подлинность подписи заявления на украинском языке, после чего документ отправляют нотариусу в Украине по почте. Такой документ не требует апостиля или перевода.

Через местного нотариуса: если нет консульства, подпись или заявление могут быть удостоверены иностранным нотариусом. В таком случае документ требует легализации (апостиль или консульская легализация) и нотариально заверенного перевода на украинский язык.

Подача через представителя на этом этапе не допускается. Днем подачи считается день отправки по почте.

Этап 2. Сбор документов для оформления наследства

После подачи заявления нотариус открывает наследственное дело. Для дальнейшего оформления необходимы:

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родственные связи или завещание;

документы на имущество (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности и т. п.);

справка о последнем месте жительства наследодателя;

паспорт и идентификационный код наследника.

На этом этапе наследник может действовать через представителя по доверенности, оформленной через консульство Украины или иностранного нотариуса (при необходимости с легализацией и переводом).

Этап 3. Получение свидетельства о праве на наследство

После сбора всех документов и истечения шестимесячного срока нотариус выдает свидетельство о праве на наследство. Представитель может получить его на основании доверенности. Срок для получения свидетельства законом не ограничен.

Потеря документов

Если документы утеряны, необходимо получить дубликаты или обратиться в суд в Украине для установления факта родственных отношений или права собственности. Представительство в суде осуществляется через доверенность.

