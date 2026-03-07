  1. В Украине

В Днепре во время проверки документов местный житель ударил ножом военнослужащего ТЦК

18:59, 7 марта 2026
Мужчине сообщили о подозрении в ранении военного ТЦК.
В Днепре правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который ранил военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 6 марта около 16:50 на улице Яхненковской. Во время проведения мероприятий оповещения представители ТЦК и СП остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов.

Во время разговора 58-летний местный житель внезапно достал нож и ударил им в бедро 24-летнего военнослужащего. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время осмотра территории полицейские изъяли предмет, предположительно использованный в качестве орудия преступления — нож.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Досудебное расследование продолжается.

полиция нападение Днепр ТЦК

