В Україні існує професія «збиральник грошей»: що це за робота і де вона потрібна

22:00, 7 березня 2026
Це офіційна назва професії, яка використовується у класифікаторі професій і може вноситися до трудової книжки.
На українському ринку праці можна зустріти не лише звичні вакансії на кшталт кухарів, бухгалтерів чи адміністраторів. Серед пропозицій роботодавців трапляються й доволі незвичні спеціальності — від овоскопувальника яєць до клеїльника міканітів. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Копіювальник: професія, яка досі потрібна в промисловості

Попри розвиток цифрових технологій, у промисловості досі існує професія копіювальника. Такі працівники займаються розмноженням технічної документації — креслень, схем, шаблонів, актів та інших документів, які активно використовують підприємства.

Найчастіше копіювальники потрібні у сферах:

  • видобутку сировини,
  • енергетики,
  • обробки матеріалів.

Професія належить до категорії найпростіших у промисловості. До цієї ж групи входять понад 300 різних робітничих спеціальностей — від ґрунтувальника до формотримача.

Овоскопувальник яєць: контроль якості перед продажем

Ще одна маловідома спеціальність — овоскопувальник яєць. Це робітнича професія у харчовій промисловості.

Працівник використовує спеціальний прилад — овоскоп, який дозволяє просвічувати яйця. Так перевіряють:

  • стан білка та жовтка;
  • наявність тріщин;
  • розмір повітряної камери;
  • можливі дефекти.

Овоскопувальник також сортує яйця за свіжістю та категоріями перед продажем або закладкою в інкубатори. Саме завдяки такій перевірці у магазинах практично не трапляються неякісні яйця.

Кар’єрник: робота на родовищах корисних копалин

Назва професії кар’єрник може вводити в оману. Йдеться не про кар’єрного консультанта, а про працівника, який працює у кар’єрах — місцях видобутку корисних копалин.

Основні завдання такого робітника:

  • розриття породи,
  • виймання матеріалу,
  • переміщення видобутої сировини.

Ця спеціальність також належить до найпростіших професій гірничої галузі, поряд із такими як гірник або перекидальник.

Збиральник грошей: професія для обслуговування автоматів

Ще одна цікава спеціальність — збиральник грошей. Це офіційна назва професії, яка записується у трудовій книжці.

Йдеться про працівників, які обслуговують:

  • платіжні турнікети,
  • автомати з іграшками,
  • торговельні апарати у супермаркетах і торговельних центрах.

Вони збирають готівку з автоматів та контролюють їхню роботу. На відміну від інкасаторів, ця професія не належить до банківської сфери.

Клеїльник міканітів: спеціаліст з електроізоляції

У промисловості також існує професія клеїльника міканітів. Міканіт — це спеціальний електроізоляційний матеріал.

Працівник виконує такі завдання:

  • наносить міканіт на поверхні;
  • створює ізоляцію в електродвигунах, трансформаторах та нагрівальних приладах;
  • готує деталі для подальшого безпечного використання в обладнанні.

Ця професія входить до групи робітників, які обслуговують промислове устаткування та працюють із матеріалами на основі пластику.

У службі зайнятості пояснюють: подібні вакансії з’являються через специфіку окремих галузей економіки. Хоча такі спеціальності не є масовими, вони залишаються необхідними для роботи промислових підприємств, енергетики та виробництва.

