Правила вручення повістки під час мобілізації – що повинен знати військовозобов’язаний

Повістка – це офіційний документ, який викликає громадянина до районного або міського ТЦК та СП під час мобілізації. Її основна мета – взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення персональних даних та призов на військову службу у разі мобілізації. Про це пояснили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Як формується та вручається повістка

Повістка може бути:

сформована через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

оформлена на бланку представником ТЦК.

Обидва види повісток мають однакову юридичну силу. Чинність електронних повісток перевіряється через QR-код, який можна зчитати мобільним додатком або через електронний кабінет призовника.

Повістка може бути:

вручена особисто представником ТЦК або групою оповіщення;

надіслана рекомендованим поштовим відправленням;

отримана безпосередньо у самому ТЦК.

У повістці обов’язково зазначаються:

ПІБ та дата народження отримувача;

найменування ТЦК, яке видало повістку;

мета виклику;

місце, дата та час явки;

підпис посадової особи або кваліфікований електронний підпис;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки.

Строки отримання та явки

Рекомендований лист з пошти необхідно отримати протягом трьох днів.

День явки визначається:

для центрів в адміністративних центрах областей – протягом 7 діб;

для інших населених пунктів – протягом 10 діб від надсилання.

Важливо про неявку

Якщо отримавши повістку, громадянин не може з’явитися у зазначений термін, він зобов’язаний повідомити ТЦК протягом трьох діб і прибуття може бути перенесене, але не більше ніж на 7 календарних днів.

Поважними причинами неявки є:

стихійні перешкоди;

хвороба;

воєнні дії та їхні наслідки;

смерть близького родича.

Неприбуття підтверджується документально.

Наслідки порушень

Порушення правил військового обліку або мобілізації тягне:

штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень;

оголошення у розшук;

можливе адміністративне затримання Національною поліцією та доставку до ТЦК (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Нововведення

Зміни до Порядку проведення призову (Постанова КМУ №916 від 30.07.2025) передбачають:

вручення повісток під особистий підпис або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення;

відповідальність за відмову отримати повістку або неявку для відправлення до військової частини згідно з Кримінальним кодексом України.

Отримавши повістку, громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у визначений час і місце або повідомити про причини неприбуття. Це є обов’язком кожного військовозобов’язаного під час мобілізації.

