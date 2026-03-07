Правила вручення повістки під час мобілізації – що повинен знати військовозобов’язаний
Повістка – це офіційний документ, який викликає громадянина до районного або міського ТЦК та СП під час мобілізації. Її основна мета – взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення персональних даних та призов на військову службу у разі мобілізації. Про це пояснили в Харківському обласному ТЦК та СП.
Як формується та вручається повістка
Повістка може бути:
- сформована через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
- оформлена на бланку представником ТЦК.
Обидва види повісток мають однакову юридичну силу. Чинність електронних повісток перевіряється через QR-код, який можна зчитати мобільним додатком або через електронний кабінет призовника.
Повістка може бути:
- вручена особисто представником ТЦК або групою оповіщення;
- надіслана рекомендованим поштовим відправленням;
- отримана безпосередньо у самому ТЦК.
У повістці обов’язково зазначаються:
- ПІБ та дата народження отримувача;
- найменування ТЦК, яке видало повістку;
- мета виклику;
- місце, дата та час явки;
- підпис посадової особи або кваліфікований електронний підпис;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки.
Строки отримання та явки
Рекомендований лист з пошти необхідно отримати протягом трьох днів.
День явки визначається:
- для центрів в адміністративних центрах областей – протягом 7 діб;
- для інших населених пунктів – протягом 10 діб від надсилання.
Важливо про неявку
Якщо отримавши повістку, громадянин не може з’явитися у зазначений термін, він зобов’язаний повідомити ТЦК протягом трьох діб і прибуття може бути перенесене, але не більше ніж на 7 календарних днів.
Поважними причинами неявки є:
- стихійні перешкоди;
- хвороба;
- воєнні дії та їхні наслідки;
- смерть близького родича.
Неприбуття підтверджується документально.
Наслідки порушень
Порушення правил військового обліку або мобілізації тягне:
- штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень;
- оголошення у розшук;
- можливе адміністративне затримання Національною поліцією та доставку до ТЦК (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Нововведення
Зміни до Порядку проведення призову (Постанова КМУ №916 від 30.07.2025) передбачають:
- вручення повісток під особистий підпис або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення;
- відповідальність за відмову отримати повістку або неявку для відправлення до військової частини згідно з Кримінальним кодексом України.
Отримавши повістку, громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у визначений час і місце або повідомити про причини неприбуття. Це є обов’язком кожного військовозобов’язаного під час мобілізації.
