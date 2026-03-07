  1. В Україні

Правила вручення повістки під час мобілізації – що повинен знати військовозобов’язаний

21:22, 7 березня 2026
Отримавши повістку, громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у зазначений термін або повідомити про поважні причини неявки.
Повістка – це офіційний документ, який викликає громадянина до районного або міського ТЦК та СП під час мобілізації. Її основна мета – взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення персональних даних та призов на військову службу у разі мобілізації. Про це пояснили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Як формується та вручається повістка

Повістка може бути:

  • сформована через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • оформлена на бланку представником ТЦК.

Обидва види повісток мають однакову юридичну силу. Чинність електронних повісток перевіряється через QR-код, який можна зчитати мобільним додатком або через електронний кабінет призовника.

Повістка може бути:

  • вручена особисто представником ТЦК або групою оповіщення;
  • надіслана рекомендованим поштовим відправленням;
  • отримана безпосередньо у самому ТЦК.

У повістці обов’язково зазначаються:

  • ПІБ та дата народження отримувача;
  • найменування ТЦК, яке видало повістку;
  • мета виклику;
  • місце, дата та час явки;
  • підпис посадової особи або кваліфікований електронний підпис;
  • реєстраційний номер повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки.

Строки отримання та явки

Рекомендований лист з пошти необхідно отримати протягом трьох днів.
День явки визначається:

  • для центрів в адміністративних центрах областей – протягом 7 діб;
  • для інших населених пунктів – протягом 10 діб від надсилання.

Важливо про неявку

Якщо отримавши повістку, громадянин не може з’явитися у зазначений термін, він зобов’язаний повідомити ТЦК протягом трьох діб і прибуття може бути перенесене, але не більше ніж на 7 календарних днів.

Поважними причинами неявки є:

  • стихійні перешкоди;
  • хвороба;
  • воєнні дії та їхні наслідки;
  • смерть близького родича.

Неприбуття підтверджується документально.

Наслідки порушень

Порушення правил військового обліку або мобілізації тягне:

  • штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень;
  • оголошення у розшук;
  • можливе адміністративне затримання Національною поліцією та доставку до ТЦК (ст. 259 та 262 КУпАП, ч. 3 ст. 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Нововведення

Зміни до Порядку проведення призову (Постанова КМУ №916 від 30.07.2025) передбачають:

  • вручення повісток під особистий підпис або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення;
  • відповідальність за відмову отримати повістку або неявку для відправлення до військової частини згідно з Кримінальним кодексом України.

Отримавши повістку, громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у визначений час і місце або повідомити про причини неприбуття. Це є обов’язком кожного військовозобов’язаного під час мобілізації.

