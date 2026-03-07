Правила вручения повестки во время мобилизации – что должен знать военнообязанный

Получив повестку, гражданин обязан явиться в ТЦК в указанный срок или сообщить о уважительных причинах неявки.

Повестка – это официальный документ, который вызывает гражданина в районный или городской ТЦК и СП во время мобилизации. Ее основная цель – постановка на воинский учет, прохождение медицинского осмотра, уточнение персональных данных и призыв на военную службу в случае мобилизации. Об этом пояснили в Харьковском областном ТЦК и СП.

Как формируется и вручается повестка

Повестка может быть:

сформирована через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;

оформлена на бланке представителем ТЦК.

Оба вида повесток имеют одинаковую юридическую силу. Действительность электронных повесток проверяется через QR-код, который можно считать мобильным приложением или через электронный кабинет призывника.

Повестка может быть:

вручена лично представителем ТЦК или группой оповещения;

отправлена заказным почтовым отправлением;

получена непосредственно в самом ТЦК.

В повестке обязательно указываются:

ФИО и дата рождения получателя;

наименование ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова;

место, дата и время явки;

подпись должностного лица или квалифицированная электронная подпись;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки.

Сроки получения и явки

Рекомендованное письмо с почты необходимо получить в течение трех дней.

День явки определяется:

для центров в административных центрах областей – в течение 7 суток;

для других населенных пунктов – в течение 10 суток с момента отправки.

Важно о неявке

Если получив повестку, гражданин не может явиться в указанный срок, он обязан уведомить ТЦК в течение трех суток и прибытие может быть перенесено, но не более чем на 7 календарных дней.

Вескими причинами неявки являются:

стихийные препятствия;

болезнь;

военные действия и их последствия;

смерть близкого родственника.

Неявка подтверждается документально.

Последствия нарушений

Нарушение правил воинского учета или мобилизации влечет:

штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен;

объявление в розыск;

возможное административное задержание Национальной полицией и доставку в ТЦК (ст. 259 и 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»).

Нововведения

Изменения в Порядок проведения призыва (Постановление КМУ №916 от 30.07.2025) предусматривают:

вручение повесток под личную подпись или заказным почтовым отправлением с описью вложения;

ответственность за отказ получить повестку или неявку для отправки в воинскую часть в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Получив повестку, гражданин обязан явиться в ТЦК в определенное время и место или сообщить о причинах неявки. Это является обязанностью каждого военнообязанного во время мобилизации.

