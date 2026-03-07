Правила вручения повестки во время мобилизации – что должен знать военнообязанный
Повестка – это официальный документ, который вызывает гражданина в районный или городской ТЦК и СП во время мобилизации. Ее основная цель – постановка на воинский учет, прохождение медицинского осмотра, уточнение персональных данных и призыв на военную службу в случае мобилизации. Об этом пояснили в Харьковском областном ТЦК и СП.
Как формируется и вручается повестка
Повестка может быть:
- сформирована через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов;
- оформлена на бланке представителем ТЦК.
Оба вида повесток имеют одинаковую юридическую силу. Действительность электронных повесток проверяется через QR-код, который можно считать мобильным приложением или через электронный кабинет призывника.
Повестка может быть:
- вручена лично представителем ТЦК или группой оповещения;
- отправлена заказным почтовым отправлением;
- получена непосредственно в самом ТЦК.
В повестке обязательно указываются:
- ФИО и дата рождения получателя;
- наименование ТЦК, выдавшего повестку;
- цель вызова;
- место, дата и время явки;
- подпись должностного лица или квалифицированная электронная подпись;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки.
Сроки получения и явки
Рекомендованное письмо с почты необходимо получить в течение трех дней.
День явки определяется:
- для центров в административных центрах областей – в течение 7 суток;
- для других населенных пунктов – в течение 10 суток с момента отправки.
Важно о неявке
Если получив повестку, гражданин не может явиться в указанный срок, он обязан уведомить ТЦК в течение трех суток и прибытие может быть перенесено, но не более чем на 7 календарных дней.
Вескими причинами неявки являются:
- стихийные препятствия;
- болезнь;
- военные действия и их последствия;
- смерть близкого родственника.
Неявка подтверждается документально.
Последствия нарушений
Нарушение правил воинского учета или мобилизации влечет:
- штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен;
- объявление в розыск;
- возможное административное задержание Национальной полицией и доставку в ТЦК (ст. 259 и 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»).
Нововведения
Изменения в Порядок проведения призыва (Постановление КМУ №916 от 30.07.2025) предусматривают:
- вручение повесток под личную подпись или заказным почтовым отправлением с описью вложения;
- ответственность за отказ получить повестку или неявку для отправки в воинскую часть в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
Получив повестку, гражданин обязан явиться в ТЦК в определенное время и место или сообщить о причинах неявки. Это является обязанностью каждого военнообязанного во время мобилизации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.