Зеленский призвал к скоординированной защите жизни в Европе и на Ближнем Востоке

Президент подчеркнул важность программы PURL и международной поддержки для ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении подчеркнул, что эффективная защита жизни должна быть обеспечена как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

«Спасибо каждому лидеру и всем странам, которые поддерживают программу PURL – программу, позволяющую нам закупать американские ракеты для ПВО, в частности для систем «Patriot», – отметил Зеленский. – Мы осознаем риски из-за ударов из Ирана и необходимость защиты на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине».

Президент также сообщил о вероятной координации действий России и Ирана: по его словам, российская сторона передает разведданные режиму в Иране для корректировки ударов по американским объектам, а в регионе используются российские компоненты в дронах «Шахед», которые представляют угрозу как для арабских стран, так и для США.

«Мы имеем дело с режимами, которые существуют благодаря друг другу – российским и иранским – и координированно наносят удары и в Европе, и на Ближнем Востоке», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул необходимость скоординированных действий для защиты жизни: «Жизнь в Европе и на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы работаем над тем, чтобы помочь противодействию «Шахедам» и рассчитываем на соответствующую международную поддержку нашей защиты. Жизнь требует совместных, сильных и скоординированных действий».

