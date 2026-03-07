Потеряли свидетельство о рождении или браке: как получить дубликат
Украинцы могут повторно получить свидетельства о рождении, браке, смене имени или смерти в случае утраты или повреждения документа. Процедура предусмотрена законодательством и доступна как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщило Киевское межрегиональное управление Минюста.
Такие документы могут понадобиться в разных жизненных ситуациях — например, для оформления наследства, получения социальных выплат, подтверждения родственных связей, оформления гражданства, выезда за границу или во время судебных процессов.
Кто может получить повторное свидетельство
В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», повторную выдачу документов осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), а также дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.
Подать заявление могут:
- лицо, в отношении которого составлена актовая запись;
- родители или усыновители;
- опекуны или попечители;
- близкие родственники — в случаях, предусмотренных законом;
- представитель по нотариально удостоверенной доверенности;
- адвокат (при наличии ордера и договора о предоставлении правовой помощи).
Где можно заказать документ
Получить повторное свидетельство можно несколькими способами.
1. В отделе ДРАЦС
Обратиться можно в любой отдел независимо от места регистрации акта или проживания заявителя.
2. В Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)
Некоторые ЦНАПы принимают заявления на повторную выдачу документов.
3. Онлайн через портал «Дія»
Для этого необходимо:
- авторизоваться на портале;
- выбрать раздел «Услуги» → «Справки и выписки»;
- выбрать нужный документ;
- указать причину повторной выдачи;
- выбрать способ получения;
- оплатить услугу;
- подписать заявление Дія.Підписом или другим квалифицированным электронным подписанием.
Готовый документ можно получить в отделении «Укрпочты» или заказать курьерскую доставку.
Как получить свидетельство за границей
Украинцы, которые находятся за пределами страны, могут обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.
В Минюсте подчеркивают, что процедура повторной выдачи свидетельств четко определена законом и доступна для граждан в разных форматах — как офлайн, так и онлайн.
