Потеряли свидетельство о рождении или браке: как получить дубликат

Подать заявление можно в отделе ДРАЦС, ЦНАП или онлайн через портал «Дія».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут повторно получить свидетельства о рождении, браке, смене имени или смерти в случае утраты или повреждения документа. Процедура предусмотрена законодательством и доступна как в Украине, так и за рубежом. Об этом сообщило Киевское межрегиональное управление Минюста.

Такие документы могут понадобиться в разных жизненных ситуациях — например, для оформления наследства, получения социальных выплат, подтверждения родственных связей, оформления гражданства, выезда за границу или во время судебных процессов.

Кто может получить повторное свидетельство

В соответствии со статьей 19 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», повторную выдачу документов осуществляют отделы государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС), а также дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Подать заявление могут:

лицо, в отношении которого составлена актовая запись;

родители или усыновители;

опекуны или попечители;

близкие родственники — в случаях, предусмотренных законом;

представитель по нотариально удостоверенной доверенности;

адвокат (при наличии ордера и договора о предоставлении правовой помощи).

Где можно заказать документ

Получить повторное свидетельство можно несколькими способами.

1. В отделе ДРАЦС

Обратиться можно в любой отдел независимо от места регистрации акта или проживания заявителя.

2. В Центре предоставления административных услуг (ЦНАП)

Некоторые ЦНАПы принимают заявления на повторную выдачу документов.

3. Онлайн через портал «Дія»

Для этого необходимо:

авторизоваться на портале;

выбрать раздел «Услуги» → «Справки и выписки»;

выбрать нужный документ;

указать причину повторной выдачи;

выбрать способ получения;

оплатить услугу;

подписать заявление Дія.Підписом или другим квалифицированным электронным подписанием.

Готовый документ можно получить в отделении «Укрпочты» или заказать курьерскую доставку.

Как получить свидетельство за границей

Украинцы, которые находятся за пределами страны, могут обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

В Минюсте подчеркивают, что процедура повторной выдачи свидетельств четко определена законом и доступна для граждан в разных форматах — как офлайн, так и онлайн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.