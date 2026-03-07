Через Тису на надувной лодке: в Закарпатской области мужчина за $4 тысячи пытался переправить военнообязанного

Он приобрел надувную лодку и планировал переправить мужчину в Венгрию вне пунктов пропуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области 41-летнего мужчину задержали во время попытки переправить военнообязанного в Венгрию. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый за 4 тысячи долларов договорился с «клиентом» незаконно переправить его за границу вне официальных пунктов пропуска.

Согласно плану, они приобрели надувную лодку в местном торговом центре. После этого подозреваемый доставил мужчину к пограничью возле города Чоп и проинструктировал его о месте переправы через реку Тиса. Сразу после передачи наличных организатора задержали правоохранители.

Правоохранители изъяли два автомобиля на иностранной регистрации, наличные деньги, мобильные телефоны и другие вещи.

Действия подозреваемого квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемый уже не впервые задерживается правоохранителями и новое преступление совершил, находясь под залогом по другому аналогичному делу.

По ходатайству прокурора в рамках расследования организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следственный судья Ужгородского горрайонного суда определил альтернативу — залог в размере полумиллиона гривен.

Учитывая личность задержанного и то, что он нарушил условия альтернативной меры пресечения, прокуратура будет обжаловать решение суда в части размера залога. В судебном заседании прокурор просил установить сумму залога не менее 2 млн гривен. Сейчас задержанный содержится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.