  1. В Украине

Через Тису на надувной лодке: в Закарпатской области мужчина за $4 тысячи пытался переправить военнообязанного

23:30, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Он приобрел надувную лодку и планировал переправить мужчину в Венгрию вне пунктов пропуска.
Через Тису на надувной лодке: в Закарпатской области мужчина за $4 тысячи пытался переправить военнообязанного
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области 41-летнего мужчину задержали во время попытки переправить военнообязанного в Венгрию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, подозреваемый за 4 тысячи долларов договорился с «клиентом» незаконно переправить его за границу вне официальных пунктов пропуска.

Согласно плану, они приобрели надувную лодку в местном торговом центре. После этого подозреваемый доставил мужчину к пограничью возле города Чоп и проинструктировал его о месте переправы через реку Тиса. Сразу после передачи наличных организатора задержали правоохранители.

Правоохранители изъяли два автомобиля на иностранной регистрации, наличные деньги, мобильные телефоны и другие вещи.

Действия подозреваемого квалифицированы как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями и содействие их совершению из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемый уже не впервые задерживается правоохранителями и новое преступление совершил, находясь под залогом по другому аналогичному делу.

По ходатайству прокурора в рамках расследования организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следственный судья Ужгородского горрайонного суда определил альтернативу — залог в размере полумиллиона гривен.

Учитывая личность задержанного и то, что он нарушил условия альтернативной меры пресечения, прокуратура будет обжаловать решение суда в части размера залога. В судебном заседании прокурор просил установить сумму залога не менее 2 млн гривен. Сейчас задержанный содержится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Закарпатье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минветеранов предлагает новый механизм надзора и штрафы за неправомерное предоставление статуса ветерана

Минветеранов обнародовало для общественного обсуждения законопроект о штрафах за неправомерное предоставление, отказ или лишение статуса ветерана.

Режим раздельности имущества, выбранный при заключении брака в Италии, распространяется на имущество в Украине: позиция КГС

Верховный Суд пришёл к выводу, что заключенное в Италии соглашение о режиме раздельности имущества продолжает действовать и в отношении недвижимости, приобретенной в Украине.

Не более пяти средних зарплат: в Раде предлагают изменить правила оплаты труда членов наблюдательных советов

Законопроект предусматривает ограничение выплат членам наблюдательных советов и привязку их к показателям прибыли.

Уволенным со срочной военной службы будут выплачивать материальную помощь: решение Правительства

Правительство определило механизм выплаты материальной помощи лицам, завершившим срочную военную службу.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]