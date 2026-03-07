Постоянный просмотр коротких видео в TikTok и Instagram может «портить мозг»: что выяснили ученые

Рилсы и тиктоки негативно влияют на внимание, память и психическое здоровье, повышают тревожность и ослабляют концентрацию.

Чрезмерное использование социальных сетей, коротких видео и искусственного интеллекта может влиять на внимание, память и даже структуру мозга. Об этом свидетельствуют результаты ряда современных научных исследований. При этом эксперты подчеркивают: негативный эффект можно уменьшить, если изменить свои цифровые привычки. Об этом сообщает The Washington Post.

Что такое «brain rot» и почему об этом говорят

Термин «brain rot» (в переводе — «гниение мозга») стал популярным в интернете. Им в шутку описывают состояние, когда человек проводит слишком много времени онлайн — просматривает бесконечные ленты социальных сетей или потребляет низкокачественный контент.

Американская автор книги How to Break Up With Your Phone Кэтрин Прайс отмечает, что за этим шутливым выражением скрывается реальная проблема.

По ее словам, тысячи людей жалуются на то, что им становится все труднее сосредоточиться. Даже те, кто раньше любил читать, теперь часто не могут дочитать книгу до конца.

Причина — постоянные отвлечения, которые создают смартфоны и социальные сети.

Как короткие видео влияют на мозг

Научные исследования показывают, что частый просмотр коротких видео в соцсетях — в частности на TikTok, Instagram или YouTube Shorts — может влиять на когнитивные функции.

Метаанализ научных работ выявил связь между частым использованием короткого видеоконтента и:

снижением концентрации внимания;

ухудшением памяти;

повышением уровня тревожности.

Проблема заключается в том, что постоянные уведомления и быстрое переключение между темами фрагментируют внимание, из-за чего человеку становится сложнее долго концентрироваться на одном задании.

Исследовательница Массачусетского технологического института Наталия Космина объясняет: именно поэтому многим людям уже сложно смотреть даже 20-минутные обучающие видео — они требуют больше внимания, чем привычный короткий контент.

Есть ли долгосрочные последствия

Ученые также изучают, оказывает ли активное использование гаджетов долгосрочное влияние на мозг.

Профессор психологии и нейронауки Университета Темпл Джейсон Чейн отмечает: у людей, которые проводят много времени онлайн, наблюдаются различия в работе некоторых участков мозга и связях между ними.

При этом ученые подчеркивают: корреляция не означает прямую причину — возможно, люди с большей склонностью отвлекаться просто чаще пользуются телефонами.

Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Translational Psychiatry, показало еще одну тенденцию. Анализ данных более 7 тысяч детей выявил, что большее время перед экранами связано с уменьшением толщины коры головного мозга в отдельных областях.

Кора мозга отвечает за:

мышление;

память;

принятие решений;

контроль импульсов.

Также исследователи зафиксировали связь между длительным использованием экранов и большим количеством симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD).

Еще одна проблема — недосыпание

Эксперты подчеркивают, что чрезмерное время перед экранами часто приводит к недостатку сна.

По словам психолога Митча Принстайна из Университета Северной Каролины, главная причина, по которой дети не спят рекомендуемые 8 часов, — использование гаджетов перед сном, часто прямо в постели.

Хронический недосып в подростковом возрасте может влиять на развитие белого вещества мозга, которое обеспечивает быструю передачу сигналов между нейронами.

Весь ли экранный время одинаково вредно

Ученые подчеркивают: важно не только сколько времени человек проводит с гаджетами, но и что именно он делает на экране.

В одном из исследований у детей убрали доступ к социальным сетям, но разрешили пользоваться телефоном без ограничений. Время использования гаджетов осталось почти таким же, однако негативное влияние значительно уменьшилось.

Как искусственный интеллект влияет на обучение

Исследователи также изучают влияние чат-ботов с искусственным интеллектом на обучение.

В эксперименте MIT студенты выполняли письменные задания:

одна группа работала самостоятельно;

другая могла пользоваться поисковой системой;

третья использовала чат-боты с искусственным интеллектом.

Участников было немного — 54 студента, однако результаты оказались показательными. Те, кто пользовался чат-ботами, хуже запоминали информацию и даже не могли процитировать собственные тексты сразу после написания.

Также во время эксперимента у них наблюдалась меньшая активность мозга.

Что советуют эксперты

Ученые отмечают: негативное влияние технологий можно уменьшить с помощью простых привычек.

Основные рекомендации:

1. Не пользоваться гаджетами в спальне.

Телефоны лучше заряжать в другой комнате, чтобы они не мешали сну.

2. Использовать искусственный интеллект осознанно.

Если человек постоянно перекладывает мышление на алгоритмы, мозг использует эти навыки меньше.

3. Ограничивать время в социальных сетях.

Несколько минут просмотра видео могут быть безопасными, но бесконечный скроллинг стоит контролировать.

4. Не избегать сложных задач.

Легкость и автоматизация полезны, но для развития мозга нужны вызовы и интеллектуальные усилия.

Эксперты подчеркивают: технологии сами по себе не являются проблемой. Решающий фактор — то, как именно люди используют цифровые инструменты в своей повседневной жизни.

