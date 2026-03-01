У США жінці присудили $5,4 млн після нападу собаки в притулку для тварин

Присяжні визнали, що міський притулок і рятувальна організація не попередили працівницю про небезпечну історію собаки, яка раніше вже кусала людей.

Жінка, яка зазнала нападу собаки в міському притулку для тварин у Лос-Анджелесі, отримала за рішенням суду компенсацію в розмірі 5,4 мільйона доларів, пише Oregonlive.

51-річна Дженіс Горта заявила, що ані притулок, ані рятувальна організація, на яку вона працювала, не повідомили їй, що собака породи бельгійська малінуа на ім’я Максимус раніше покусала підлітка та співробітника притулку, внаслідок чого обох було госпіталізовано.

Після шести операцій із відновлення кісток і нервів правої руки Горта залишилася з постійними ушкодженнями, йдеться у матеріалах позову, поданого її адвокатами у 2022 році. Після 10-денного судового розгляду журі Верховного суду округу Лос-Анджелес минулого тижня вирішило, що місто несе 62,5% відповідальності, рятувальна організація — 25%, а сама Горта — 12,5% за медичні витрати та завдані страждання.

Це вже третя багатомільйонна виплата за останні роки у справах, де міські притулки для тварин звинувачували в неповідомленні потенційних усиновлювачів про те, що собака раніше кусала та серйозно травмувала людину, як того вимагає закон штату.

За словами адвоката Горти Івана Пучальта, справа виявила низку серйозних і таких, що можна було запобігти, помилок щодо інформування про історію укусів Максимуса, його передачі та неналежного контролю за небезпечною твариною.

Директорка з комунікацій LA Animal Services Агнес Сібал-фон Дебшиц заявила, що відповідно до політики департаменту працівники зобов’язані надавати інформацію про укуси та поведінку будь-якій особі, яка отримує тварину з історією укусів.

Цю політику було формально запроваджено минулого листопада після укладення містом мирової угоди на 3,25 мільйона доларів із Крістін Райт, яка зазнала тяжких травм від пітбуля, усиновленого з притулку в Південному Лос-Анджелесі. Вона заявляла, що її не поінформували про те, що собака раніше вкусила літню жінку.

Обставини нападу

HIT Living Foundation найняла Горту для перевезення Максимуса з притулку East Valley Animal Shelter до Аризони. За словами адвокатів міста, вона не мала попереднього досвіду роботи з собаками з притулку.

23 вересня 2020 року після того, як працівник притулку повідомив Горті, що в собаки є «тривожність у клітці», вона дала йому ласощі з додаванням тразодону — поширеного заспокійливого препарату для собак.

Після цього Максимус кинувся на неї та вчепився в праву руку. Відео нападу було продемонстровано в суді.

Горта стверджувала, що працівник притулку, який супроводжував собаку, не забезпечив належного контролю та не попередив її про можливу небезпеку. Під час нападу працівник тримав металевий штир із кабелем навколо шиї собаки.

Колишні власники здали Максимуса до притулку після того, як він вкусив їхню 15-річну доньку, залишивши глибокі рани. За кілька тижнів собака вкусила співробітника притулку в живіт, і той звернувся до відділення невідкладної допомоги.

За словами Горти, їй не повідомили про ці інциденти. Через історію укусів Максимуса було внесено до списку New Hope — переліку, доступного для зареєстрованих некомерційних рятувальних організацій.

Працівники притулку фіксували, що пес «агресивно кидався і намагався вкусити людей».

Адвокати Горти заявили, що собака була настільки небезпечною, що її слід було приспати.

Місто з таким трактуванням не погодилося. Представник міської прокуратури під час заключного слова заявив, що притулки Лос-Анджелеса — це «рятувальна операція», а не місце для масового присипляння тварин.

Він також зазначив, що на момент нападу Максимус уже був переданий організації HIT Living Foundation.

Незадовго до інциденту рятувальники публікували в Instagram дописи про Максимуса, називаючи його «гарним, але неправильно зрозумілим цуценям» і «молодим бешкетником», якому загрожує евтаназія. У публікаціях згадувалася історія укусів, однак без подробиць.

