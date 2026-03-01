  1. В Україні

5% та 15% – в Україні з 1 березня запрацював оновлений «Національний кешбек»

14:13, 1 березня 2026
Розмір повернення коштів залежить від категорії товару — 15% або 5%.
Фото: koda.gov.ua
Із 1 березня 2026 року в Україні почала діяти оновлена програма «Національний кешбек». Про це нагадали в Мінекономіки. Відтепер кешбек на товари українського виробництва нараховується за диференційованим принципом — 15% або 5% залежно від категорії товару. Раніше діяла фіксована ставка 10%.

Зокрема, 15% повернення нараховуватимуть за купівлю непродовольчих товарів українського виробництва, а також твердих і м’яких сирів та окремих видів бакалії.

5% кешбеку передбачено для більшості харчових продуктів (крім зазначених вище та підакцизних товарів), а також аптечних товарів і продукції для саду та городу.

Як вже писала «Судово-юридична газета», відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару, що дозволить підтримати українські бренди у тих сегментах, де вони найбільше конкурують з імпортними аналогами.

Щоб перевірити, чи нараховується кешбек на конкретний товар і який саме, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Досить навести камеру на штрихкод, і програма покаже інформацію.

Використання нарахованих коштів

Отриманий кешбек можна витратити на оплату комунальних послуг, донати на потреби ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Як долучитися до програми

Щоб почати користуватися Національним кешбеком:

  1. Під’єднайте свої банківські картки до програми через службу підтримки вашого банку.
  2. Отримайте картку Національний кешбек у банку.
  3. У застосунку Дія оберіть послугу «Національний кешбек» та підв’яжіть картку для отримання виплат.

