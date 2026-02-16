  1. В Україні

Нацкешбек оновили: уряд привʼязав відсоток виплат до категорії товару

17:27, 16 лютого 2026
Нові правила запрацюють з 1 березня 2026 року.
З 1 березня 2026 року в Україні запрацюють оновлені правила нарахування Національного кешбеку, що стимулюватиме громадян підтримувати вітчизняних виробників. Відтепер замість стандартних 10% кешбеку він становитиме 5% або 15% залежно від категорії товарів. Про це повідомили в Мінцифрі.

Відсоток кешбеку за категоріями

  • 15% — для українських товарів у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це косметика, канцелярія, одяг і взуття, товари для тварин, побутова хімія, товари для дому та ремонту, а також окремі продукти харчування, як тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.
  • 5% — для українських товарів у категоріях, де імпорт нижчий за 35%. Це хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду.

Як працює програма

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару, що дозволить підтримати українські бренди у тих сегментах, де вони найбільше конкурують з імпортними аналогами.

Щоб перевірити, чи нараховується кешбек на конкретний товар і який саме, достатньо скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Досить навести камеру на штрихкод, і програма покаже інформацію.

Використання нарахованих коштів

Отриманий кешбек можна витратити на оплату комунальних послуг, донати на потреби ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Як долучитися до програми

Щоб почати користуватися Національним кешбеком:

  1. Під’єднайте свої банківські картки до програми через службу підтримки вашого банку.
  2. Отримайте картку Національний кешбек у банку.
  3. У застосунку Дія оберіть послугу «Національний кешбек» та підв’яжіть картку для отримання виплат.

Кабінет Міністрів України кешбек

