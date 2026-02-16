Нацкешбек обновили: правительство привязало процент выплат к категории товара

Новые правила заработают с 1 марта 2026 года.

С 1 марта 2026 года в Украине заработают обновленные правила начисления Национального кэшбэка, что будет стимулировать граждан поддерживать отечественных производителей. Отныне вместо стандартных 10% кэшбэка он будет составлять 5% или 15% в зависимости от категории товаров. Об этом сообщили в Минцифре.

Процент кэшбэка по категориям

15% — для украинских товаров в категориях, где импорт в потребительской корзине превышает 35%. Это косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытовая химия, товары для дома и ремонта, а также отдельные продукты питания, такие как твердые и мягкие сыры, некоторые виды макарон и круп.

5% — для украинских товаров в категориях, где импорт ниже 35%. Это хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, масло, овощи, фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, лекарства и товары для сада.

Как работает программа

Процент кэшбэка будет зависеть от категории товара, что позволит поддержать украинские бренды в тех сегментах, где они больше всего конкурируют с импортными аналогами.

Чтобы проверить, начисляется ли кэшбэк на конкретный товар и какой именно, достаточно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. Достаточно навести камеру на штрихкод, и программа покажет информацию.

Использование начисленных средств

Полученный кэшбэк можно потратить на оплату коммунальных услуг, пожертвования на нужды ВСУ, почтовые услуги, продукты и лекарства украинского производства или книги.

Как присоединиться к программе

Чтобы начать пользоваться Национальным кэшбэком:

Подключите свои банковские карты к программе через службу поддержки вашего банка. Получите карту Национальный кэшбэк в банке. В приложении Дія выберите услугу «Национальный кэшбэк» и привяжите карту для получения выплат.

