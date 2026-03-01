Військові пенсії: на скільки зростуть виплати з 1 березня

З 1 березня встановлено нові «пороги» щомісячних пенсійних виплат.

З 1 березня 2026 року коефіцієнт індексації становить 1,121. Це означає, що основний розмір пенсії зросте на 12,1%. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.

Підвищення отримають ті, кому пенсія була призначена або поновлена до 31 грудня 2025 року включно. Індексація діє для виплат:

- за вислугу років;

- по інвалідності;

- у разі втрати годувальника.

Нові мінімальні виплати

Встановлено нові «пороги» щомісячних пенсійних виплат:

Учасники бойових дій (УБД) — 6 197 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 18 885 грн.

ІІ група — 15 494 грн.

ІІІ група — 10 625 грн.

У ТЦК додають:

Суми: Підвищення не може бути меншим за 100 грн і не може перевищувати 2 595 грн. Як рахують: 12,1% додають до основного розміру пенсії (без урахування надбавок та додаткових виплат). Автоматично: Жодних заяв писати не треба! Перерахунок відбувається автоматично в системі Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що з 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців зростуть на 12,1%.

