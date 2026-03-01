Військові пенсії: на скільки зростуть виплати з 1 березня
З 1 березня 2026 року коефіцієнт індексації становить 1,121. Це означає, що основний розмір пенсії зросте на 12,1%. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК.
Підвищення отримають ті, кому пенсія була призначена або поновлена до 31 грудня 2025 року включно. Індексація діє для виплат:
- за вислугу років;
- по інвалідності;
- у разі втрати годувальника.
Нові мінімальні виплати
Встановлено нові «пороги» щомісячних пенсійних виплат:
Учасники бойових дій (УБД) — 6 197 грн.
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
- І група — 18 885 грн.
- ІІ група — 15 494 грн.
- ІІІ група — 10 625 грн.
У ТЦК додають:
- Суми: Підвищення не може бути меншим за 100 грн і не може перевищувати 2 595 грн.
- Як рахують: 12,1% додають до основного розміру пенсії (без урахування надбавок та додаткових виплат).
- Автоматично: Жодних заяв писати не треба! Перерахунок відбувається автоматично в системі Пенсійного фонду.
Раніше ми писали, що з 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців зростуть на 12,1%.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.