Держслужбовці отримають підвищені пенсії з березня — Юлія Свириденко

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців зростуть на 12,1%.

фото: КМУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала індексацію пенсій та страхових виплат для мільйонів громадян на 12,1% вже з 1 березня.

За її словами, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати доходи громадян в умовах зростання цін. Вона наголосила, що уряд продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років, що відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підлягали індексації.

Свириденко зазначила, що перерахунок відбудеться автоматично та охопить майже всі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, державних службовців і науковців.

Крім того, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також страхові виплати громадянам, які постраждали від нещасних випадків. Вона додала, що з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.