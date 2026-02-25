  1. В Україні

Держслужбовці отримають підвищені пенсії з березня — Юлія Свириденко

18:49, 25 лютого 2026
З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців зростуть на 12,1%.
фото: КМУ
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала індексацію пенсій та страхових виплат для мільйонів громадян на 12,1% вже з 1 березня.

За її словами, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати доходи громадян в умовах зростання цін. Вона наголосила, що уряд продовжує практику індексації пенсій, призначених упродовж 2021–2025 років, що відновлює справедливість для тих пенсіонерів, чиї виплати раніше не підлягали індексації.

Свириденко зазначила, що перерахунок відбудеться автоматично та охопить майже всі основні види пенсій — за віком, військові, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також інші спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, державних службовців і науковців.

Крім того, проіндексовано мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, а також страхові виплати громадянам, які постраждали від нещасних випадків. Вона додала, що з 1 квітня працюючим пенсіонерам автоматично перерахують пенсії з урахуванням оновленого стажу та/або заробітку.

держслужбовці пенсія пенсія в Україні Юлія Свириденко

Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

