  1. В Украине

Госслужащие получат повышенные пенсии с марта — Юлия Свириденко

18:49, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев поднимутся на 12,1%.
Госслужащие получат повышенные пенсии с марта — Юлия Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала индексацию пенсий и страховых выплат для миллионов граждан на 12,1% уже с 1 марта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, подобный размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать доходы граждан в условиях роста цен. Она подчеркнула, что правительство продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов, что восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подлежали индексации.

Свириденко отметила, что перерасчет состоится автоматически и охватит почти все основные виды пенсий - по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, государственных служащих и ученых.

Кроме того, проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, а также страховые выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случаев. Она добавила, что с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие пенсия пенсия в Украине Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]