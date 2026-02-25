Госслужащие получат повышенные пенсии с марта — Юлия Свириденко

С 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев поднимутся на 12,1%.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала индексацию пенсий и страховых выплат для миллионов граждан на 12,1% уже с 1 марта.

По ее словам, подобный размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать доходы граждан в условиях роста цен. Она подчеркнула, что правительство продолжает практику индексации пенсий, назначенных в течение 2021-2025 годов, что восстанавливает справедливость для тех пенсионеров, выплаты которых ранее не подлежали индексации.

Свириденко отметила, что перерасчет состоится автоматически и охватит почти все основные виды пенсий - по возрасту, военные, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, государственных служащих и ученых.

Кроме того, проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, а также страховые выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случаев. Она добавила, что с 1 апреля работающим пенсионерам автоматически пересчитают пенсии с учетом обновленного стажа и/или заработка.

