В Киеве запустили онлайн-сервис для подбора специалистов по сопровождению ветеранов

22:54, 17 марта 2026
Новый сервис на Портале услуг позволяет ветеранам и их семьям получить консультации и поддержку.
На Портале услуг Киева запустили новую услугу — подбор специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок. Теперь военные, ветераны и их семьи могут получить помощь по вопросам прав, социальных гарантий и доступных программ поддержки, в том числе онлайн. Об этом сообщили в КГГА.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрийевский подчеркнул, что развитие цифровых сервисов является приоритетом городских властей. «Мы системно цифровизируем городские услуги, чтобы они были максимально простыми, понятными и доступными для людей. Особенно это важно для ветеранов и их семей, чтобы необходимую поддержку можно было получить быстро, без лишней бюрократии и удобным способом. Портал услуг Киева становится единой точкой входа в городские сервисы, где человек может найти решение для своих нужд», — отметил он.

Специалист по сопровождению помогает военным адаптироваться после возвращения к гражданской жизни. Он консультирует по вопросам прав, социальных выплат, временного жилья и взаимодействия с органами власти, медицинскими учреждениями и службами поддержки. Особое внимание уделяется семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Пользователи могут выбрать свой район города и найти специалиста по сопровождению в соответствующей локации, после чего обратиться за консультацией онлайн или лично.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лечение за рубежом и новые гарантии для пациентов: Минздрав обнародовал законопроект

Законопроект регулирует вопросы трансграничного лечения, компенсации расходов и информационной поддержки пациентов, которые получают медицинскую помощь за пределами страны

Каждое седьмое решение в общих судах обнародовано несвоевременно: статистика ЕГРСР

Исследование показателей работы судов доказывает: судебная система нуждается в немедленной оптимизации нагрузки и кадровом наполнении для преодоления задержек внесения судебных решений в реестр.

Дорожная карта верховенства права: 529 шагов Украины к членству в Евросоюзе

Брюссель передал финальные условия по всем переговорным кластерам, но успех Украины зависит от выполнения Основ процесса вступления в ЕС

Новые сроки, электронные отчеты и оценка пулов: правительство обновило методику оценки имущества

Новые правила определяют порядок оценки санкционных активов, приватизационных пулов и вводят электронные отчеты оценщиков.

Украина получила финальные кластеры ЕС, но есть пробелы в судебной реформе и антикоррупционной системе

Украина имеет полный пакет требований для вступления в Европейский Союз.

