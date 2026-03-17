В Киеве запустили онлайн-сервис для подбора специалистов по сопровождению ветеранов

Новый сервис на Портале услуг позволяет ветеранам и их семьям получить консультации и поддержку.

На Портале услуг Киева запустили новую услугу — подбор специалистов по сопровождению ветеранов и ветеранок. Теперь военные, ветераны и их семьи могут получить помощь по вопросам прав, социальных гарантий и доступных программ поддержки, в том числе онлайн. Об этом сообщили в КГГА.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондрийевский подчеркнул, что развитие цифровых сервисов является приоритетом городских властей. «Мы системно цифровизируем городские услуги, чтобы они были максимально простыми, понятными и доступными для людей. Особенно это важно для ветеранов и их семей, чтобы необходимую поддержку можно было получить быстро, без лишней бюрократии и удобным способом. Портал услуг Киева становится единой точкой входа в городские сервисы, где человек может найти решение для своих нужд», — отметил он.

Специалист по сопровождению помогает военным адаптироваться после возвращения к гражданской жизни. Он консультирует по вопросам прав, социальных выплат, временного жилья и взаимодействия с органами власти, медицинскими учреждениями и службами поддержки. Особое внимание уделяется семьям погибших Защитников и Защитниц Украины.

Пользователи могут выбрать свой район города и найти специалиста по сопровождению в соответствующей локации, после чего обратиться за консультацией онлайн или лично.

