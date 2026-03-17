У Києві запустили онлайн-сервіс для вибору фахівців із супроводу ветеранів

Новий сервіс на Порталі послуг дозволяє отримати консультації та підтримку для ветеранів і їхніх родин.

На Порталі послуг Києва запустили нову послугу — вибір фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок. Тепер військові, ветеранки та їхні родини можуть отримати допомогу щодо прав, соціальних гарантій та доступних програм підтримки, у тому числі онлайн. Про це повідомили в КМДА.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що розвиток цифрових сервісів є пріоритетом міської влади. «Ми системно цифровізуємо міські послуги, щоб вони були максимально простими, зрозумілими і доступними для людей. Особливо це важливо для ветеранів та їхніх родин, щоб необхідну підтримку можна було отримати швидко, без зайвої бюрократії і в зручний спосіб. Портал послуг Києва стає єдиною точкою входу до міських сервісів, де людина може знайти рішення для своїх потреб», — зазначив він.

Фахівець із супроводу допомагає військовим адаптуватися після повернення до цивільного життя. Він консультує щодо прав, соціальних виплат, тимчасового житла та взаємодії з органами влади, медичними установами та службами підтримки. Особлива увага приділяється родинам загиблих Захисників і Захисниць України.

Користувачі можуть обрати свій район міста та знайти фахівця із супроводу у відповідній локації, після чого звернутися за консультацією онлайн або особисто.

