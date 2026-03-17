Верховный Суд обязал мать обеспечить ежедневное общение ребенка с отцом – даже за границей

Верховный Суд обязал мать обеспечить ежедневное общение ребенка с отцом посредством видео или телефонной связи продолжительностью до 1 часа.

Верховный Суд определил порядок общения отца с малолетним ребенком. Как установлено в деле № 756/9059/20, мать обратилась в суд с иском об определении места проживания ребенка с ней. В ответ отец подал встречный иск с требованием определить место проживания ребенка вместе с ним, а также заявление об обеспечении иска.

Отец отмечал, что мать нарушила условия нотариального договора об участии в воспитании ребенка.

Договор был заключен 14 августа 2020 года. Им был определен порядок общения до принятия решения по делу.

Однако, как указал отец, 27 февраля 2022 года мать нарушила условия договора, поскольку ребенка не передала, по месту проживания матери его не было, связи с ней не было, сообщений или предупреждений от матери не поступало.

Суд первой инстанции отказал в применении мер обеспечения иска.

Апелляционный суд не согласился с выводом суда первой инстанции, отменил определение, заявление об обеспечении иска частично удовлетворил, обязал мать обеспечить общение сына с отцом посредством видеосвязи (в случае невозможности — телефонной связи) по определенному графику. Свое решение апелляционный суд мотивировал тем, что мать вместе с сыном находятся за пределами Украины на период военного положения, поэтому отец лишен возможности по независимым от него причинам свободно общаться со своим малолетним сыном, что приводит к утрате связи между отцом и ребенком.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда о необходимости обязать мать обеспечить общение сына с отцом дистанционно в связи с выездом ребенка за границу во время военного положения и с целью поддержания и восстановления эмоционального контакта, что соответствует интересам ребенка.

В то же время Верховный Суд изменил резолютивную часть постановления апелляционного суда, изложив ее в редакции своего постановления, обязал мать обеспечить ежедневное общение ребенка с отцом посредством видео- или телефонной связи продолжительностью до 1 часа (при отсутствии договоренности — с 19:00 до 20:00) и отметил, что установленное апелляционным судом время продолжительностью 20 минут общения в неделю является недостаточным и необоснованно ограничивает права отца на общение с ребенком.

Верховный Суд подчеркнул необходимость и важность контакта ребенка с каждым из родителей во время длительного судебного процесса и отсутствия окончательного решения об определении места проживания ребенка, ведь отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении ребенка.

Вместе с тем Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда об отсутствии оснований для применения дополнительных мер обеспечения встречного иска, в частности, относительно обязанности матери предоставлять контактные данные, детально регламентировать порядок и продолжительность общения, отвечать на звонки с определенных номеров, обеспечивать присутствие ребенка во время связи, привлекать государственного исполнителя к контролю, отчитываться о общении и предупреждать об ответственности за неисполнение.

Апелляционный суд обоснованно отметил, что такие требования фактически направлены на исполнение и контроль за исполнением судебного решения, а не на обеспечение или восстановление общения между отцом и ребенком.

Постановление Верховного Суда по делу № 756/9059/20 (производство № 61-17719св23).

