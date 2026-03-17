Облагается ли НДФЛ доход от продажи физическим лицом банковских металлов, приобретенных в банке – разъяснение ГНС

К банковским металлам относятся слитки и монеты из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы сертифицированного качества.

ГУ ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, что доход от продажи физическим лицом банковских металлов, приобретенных в банке, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно Закону Украины «О валюте и валютных операциях», банковские металлы входят в перечень валютных ценностей наравне с национальной и иностранной валютой. К банковским металлам относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в слитках и порошках высшей пробы, сертифицированные по качеству, а также монеты из драгоценных металлов.

ГНС напомнила, что торговля валютными ценностями, в частности банковскими металлами, включает операции по покупке, продаже или обмену как с физической поставкой, так и без нее. В то же время доходы от таких операций не включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика, за исключением случаев, когда их налогообложение прямо предусмотрено другими нормами Налогового кодекса.

Следовательно, физическое лицо, продающее банковские металлы, приобретенные в банке, не должно уплачивать НДФЛ с полученного дохода.

