Чи оподатковується ПДФО дохід від продажу фізичною особою придбаних у банку банківських металів – пояснення ДПС

До банківських металів належать зливки та монети із золота, срібла, платини та металів платинової групи сертифікованої якості.

ГУ ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, що дохід від продажу фізичною особою банківських металів, придбаних у банку, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Згідно із Законом України «Про валюту і валютні операції», банківські метали входять до переліку валютних цінностей нарівні з національною та іноземною валютою. До банківських металів належать золото, срібло, платина та метали платинової групи у зливках і порошках найвищої проби, сертифіковані за якістю, а також монети із дорогоцінних металів.

ДПС нагадала, що торгівля валютними цінностями, зокрема банківськими металами, включає операції з купівлі, продажу або обміну як із фізичною поставкою, так і без неї. Водночас доходи від таких операцій не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку, за винятком випадків, коли їхнє оподаткування прямо передбачене іншими нормами Податкового кодексу.

Отже, фізична особа, яка продає банківські метали, придбані у банку, не повинна сплачувати ПДФО з отриманого доходу.

