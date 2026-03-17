Отсрочка или рассрочка — должник может урегулировать исполнение решения суда

Исполнение судебных решений в период военного положения стало сложным правовым процессом, в котором переплетаются интересы сторон и реалии настоящего времени. На первый план выходит необходимость сохранить баланс между правом взыскателя на получение причитающихся ему средств и правом должника на достойные условия жизни в условиях войны. Об этом отметило Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В практике органов государственной исполнительной службы все чаще возникают ситуации, когда должник проявляет готовность исполнить решение, однако объективные жизненные обстоятельства затрудняют возможность сделать это своевременно и в полном объеме.

За каждым исполнительным производством стоит конкретная жизненная история. Потеря жилья, вынужденное перемещение, прохождение военной службы — факторы, которые непосредственно влияют на способность лица выполнить свои обязательства и требуют учета в правоприменительной практике.

Если исполнение решения является невозможным, законодательство Украины предусматривает несколько механизмов для урегулирования такой ситуации.

Должник имеет законное право обратиться в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения. Это предусмотрено статьями 267 Гражданского процессуального кодекса Украины, 331 Хозяйственного процессуального кодекса Украины или 378 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Рассрочка исполнения решения суда дает возможность отложить полную оплату долга путем его разделения на определенные части, которые должник выплачивает постепенно в течение установленного судом периода.

Отсрочка исполнения решения суда позволяет перенести исполнение судебного решения на определенный срок. В отличие от рассрочки, отсрочка предоставляет должнику период, в течение которого отсутствует обязанность осуществлять платежи, при этом это время используется для подготовки к полному расчету в будущем.

При наличии исключительных обстоятельств, которые существенно затрудняют или делают невозможным исполнение решения, должник имеет право подать в суд письменное заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения с приложением соответствующих доказательств.

Суд принимает решение о предоставлении отсрочки или рассрочки с учетом конкретных обстоятельств дела — каждый случай рассматривается индивидуально. Судебная практика учитывает влияние военного положения на возможность исполнения обязательств.

Статьей 33 Закона Украины «Об исполнительном производстве» определено право сторон исполнительного производства на обращение в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения. Кроме того, по заявлению взыскателя (с его согласия) исполнитель может отсрочить или рассрочить исполнение решения (кроме судебного решения) при наличии объективных препятствий.

Если обстоятельства затрудняют исполнение решения, целесообразно своевременно воспользоваться предусмотренными законом инструментами и взаимодействовать с судом или исполнителем.

Взаимодействие между взыскателем, должником и исполнителем, построенное на принципах открытости и законности, создает возможность достижения справедливого решения даже в сложных жизненных условиях.

