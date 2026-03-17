Відстрочка або розстрочка — боржник може врегулювати виконання рішення суду

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виконання судових рішень у період воєнного стану стало складним правовим процесом, у якому переплітаються інтереси сторін і реалії сьогодення. На перший план виходить необхідність зберегти баланс між правом стягувача на отримання належних йому коштів та правом боржника на гідні умови життя в умовах війни. Про це зазначило Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

У практиці органів державної виконавчої служби дедалі частіше виникають ситуації, коли боржник виявляє готовність виконати рішення, однак об’єктивні життєві обставини ускладнюють можливість зробити це своєчасно та в повному обсязі.

За кожним виконавчим провадженням стоїть конкретна життєва історія. Втрата житла, вимушене переміщення, проходження військової служби — фактори, які безпосередньо впливають на здатність особи виконати свої зобов’язання та потребують врахування у правозастосовній практиці.

Якщо виконання рішення є неможливим, законодавство України передбачає кілька механізмів для врегулювання такої ситуації.

Боржник має законне право звернутися до суду із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення. Це передбачено статтями 267 Цивільного процесуального кодексу України, 331 Господарського процесуального кодексу України або 378 Кодексу адміністративного судочинства України.

Розстрочка виконання рішення суду дає можливість відтермінування повної оплати боргу шляхом його поділу на визначені частини, які боржник сплачує поступово протягом встановленого судом періоду.

Відстрочка виконання рішення суду дозволяє перенести виконання судового рішення на певний термін. На відміну від розстрочки, відстрочка надає боржнику період, протягом якого відсутній обов’язок здійснювати платежі, водночас цей час використовується для підготовки до повного розрахунку в майбутньому.

За наявності виняткових обставин, що істотно ускладнюють або унеможливлюють виконання рішення, боржник має право подати до суду письмову заяву про відстрочку або розстрочку виконання рішення з додаванням належних доказів.

Суд ухвалює рішення щодо надання відстрочки або розстрочки з урахуванням конкретних обставин справи — кожен випадок розглядається індивідуально. Судова практика враховує вплив воєнного стану на можливість виконання зобов’язань.

Статтею 33 Закону України «Про виконавче провадження» визначено право сторін виконавчого провадження на звернення до суду із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення. Крім того, за заявою стягувача (за його погодженням) виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення) за наявності об’єктивних перешкод.

Якщо обставини ускладнюють виконання рішення, доцільно своєчасно скористатися передбаченими законом інструментами та взаємодіяти із судом або виконавцем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.