  1. Общество

Военные пенсии: на сколько вырастут выплаты с 1 марта

12:25, 1 марта 2026
С 1 марта установлены новые «пороги» ежемесячных пенсионных выплат.
Фото: 24tv.ua
С 1 марта 2026 года коэффициент индексации составляет 1,121. Это означает, что основной размер пенсии увеличится на 12,1%. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

Повышение получат те, кому пенсия была назначена или возобновлена до 31 декабря 2025 года включительно. Индексация действует для выплат:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае потери кормильца.

Новые минимальные выплаты

Установлены новые «пороги» ежемесячных пенсионных выплат:

Участники боевых действий (УБД) — 6 197 грн.

Лица с инвалидностью вследствие войны:

  • I группа — 18 885 грн.
  • II группа — 15 494 грн.
  • III группа — 10 625 грн.

В ТЦК добавляют:

Суммы: Повышение не может быть меньше 100 грн и не может превышать 2 595 грн.

Как считают: 12,1% добавляют к основному размеру пенсии (без учета надбавок и дополнительных выплат).

Автоматически: Никаких заявлений писать не нужно! Перерасчет происходит автоматически в системе Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

ВСУ военнослужащие ТЦК пенсия пенсия в Украине

