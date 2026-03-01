Военные пенсии: на сколько вырастут выплаты с 1 марта

С 1 марта установлены новые «пороги» ежемесячных пенсионных выплат.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 марта 2026 года коэффициент индексации составляет 1,121. Это означает, что основной размер пенсии увеличится на 12,1%. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

Повышение получат те, кому пенсия была назначена или возобновлена до 31 декабря 2025 года включительно. Индексация действует для выплат:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае потери кормильца.

Новые минимальные выплаты

Установлены новые «пороги» ежемесячных пенсионных выплат:

Участники боевых действий (УБД) — 6 197 грн.

Лица с инвалидностью вследствие войны:

I группа — 18 885 грн.

II группа — 15 494 грн.

III группа — 10 625 грн.

В ТЦК добавляют:

Суммы: Повышение не может быть меньше 100 грн и не может превышать 2 595 грн.

Как считают: 12,1% добавляют к основному размеру пенсии (без учета надбавок и дополнительных выплат).

Автоматически: Никаких заявлений писать не нужно! Перерасчет происходит автоматически в системе Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.