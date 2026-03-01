Военные пенсии: на сколько вырастут выплаты с 1 марта
С 1 марта 2026 года коэффициент индексации составляет 1,121. Это означает, что основной размер пенсии увеличится на 12,1%. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.
Повышение получат те, кому пенсия была назначена или возобновлена до 31 декабря 2025 года включительно. Индексация действует для выплат:
за выслугу лет;
по инвалидности;
в случае потери кормильца.
Новые минимальные выплаты
Установлены новые «пороги» ежемесячных пенсионных выплат:
Участники боевых действий (УБД) — 6 197 грн.
Лица с инвалидностью вследствие войны:
- I группа — 18 885 грн.
- II группа — 15 494 грн.
- III группа — 10 625 грн.
В ТЦК добавляют:
Суммы: Повышение не может быть меньше 100 грн и не может превышать 2 595 грн.
Как считают: 12,1% добавляют к основному размеру пенсии (без учета надбавок и дополнительных выплат).
Автоматически: Никаких заявлений писать не нужно! Перерасчет происходит автоматически в системе Пенсионного фонда.
Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.