Пенсии вырастут с 1 марта: какие минимальные выплаты будут у людей 65+ и 80+

Стало известно, кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время мартовской индексации пенсий в Украине размер повышения будет определяться индивидуально для каждого пенсионера. При этом сумма увеличения не может быть меньше 100 гривен и превышать 2 595 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ подчеркнули, что перерасчёт осуществляется автоматически на основании материалов пенсионных дел, без необходимости дополнительных обращений граждан.

На коэффициент 1,121 повышаются:

военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца;

минимальные размеры военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;

пенсии за особые заслуги перед Украиной для борцов за независимость;

пенсионные выплаты государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления, народным депутатам и научным работникам.

Кроме индексации, для поддержки наиболее социально уязвимых категорий пенсионеров установлены гарантированные минимальные размеры выплат.

В частности:

неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), будут получать не менее 4 213 грн;

лица в возрасте 80 лет и старше со страховым стажем от 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин — также не менее 4 213 грн;

пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет при наличии стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) — не менее 4 050 грн;

лица младше 70 лет с полным страховым стажем, а также люди с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа — не менее 3 725 грн;

другие неработающие пенсионеры будут получать не менее 3 406 грн ежемесячно.

Таким образом, индексация пенсий в марте охватит разные категории получателей пенсий и предусматривает как индивидуальный перерасчёт, так и установление гарантированных минимальных выплат.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.