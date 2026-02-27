  1. В Украине

Пенсии вырастут с 1 марта: какие минимальные выплаты будут у людей 65+ и 80+

13:00, 27 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Стало известно, кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта.
Пенсии вырастут с 1 марта: какие минимальные выплаты будут у людей 65+ и 80+
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время мартовской индексации пенсий в Украине размер повышения будет определяться индивидуально для каждого пенсионера. При этом сумма увеличения не может быть меньше 100 гривен и превышать 2 595 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ПФУ подчеркнули, что перерасчёт осуществляется автоматически на основании материалов пенсионных дел, без необходимости дополнительных обращений граждан.

На коэффициент 1,121 повышаются:

  • военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца;
  • минимальные размеры военных и чернобыльских пенсий по инвалидности;
  • пенсии за особые заслуги перед Украиной для борцов за независимость;
  • пенсионные выплаты государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления, народным депутатам и научным работникам.

Кроме индексации, для поддержки наиболее социально уязвимых категорий пенсионеров установлены гарантированные минимальные размеры выплат.

В частности:

  • неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, имеющие полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), будут получать не менее 4 213 грн;
  • лица в возрасте 80 лет и старше со страховым стажем от 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин — также не менее 4 213 грн;
  • пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет при наличии стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) — не менее 4 050 грн;
  • лица младше 70 лет с полным страховым стажем, а также люди с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа — не менее 3 725 грн;
  • другие неработающие пенсионеры будут получать не менее 3 406 грн ежемесячно.

Таким образом, индексация пенсий в марте охватит разные категории получателей пенсий и предусматривает как индивидуальный перерасчёт, так и установление гарантированных минимальных выплат.

Ранее мы писали, что с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев вырастут на 12,1%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служебное жилье и выплаты: Галина Третьякова предлагает поощрять работников патронатных служб

Рождение ребенка, брак или утрата имущества — основания для выплат в размере должностного оклада: как изменится система материальной помощи госслужащим.

Банкам планируют запретить взыскивать кредитные долги с военнослужащих

Предлагается установить временный мораторий на принудительное взыскание долгов с военнослужащих в период военного положения.

Суд в Запорожье ворам, взламывающим почтоматы ради одежды, назначил только штраф

Суд установил все детали, как обвиняемые использовали цифровые сервисы для похищения посылок.

Гонорары на карту, нарушение тайны совещательной комнаты и политическое прошлое кандидатов: новые собеседования в ВАКС

Седьмой день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда

Скриншоты из РФ, условия в СИЗО и расходы на адвоката: обзор ключевых позиций Верховного Суда

Могут ли ненадлежащие условия в СИЗО изменить приговор и обязательно ли защитнику общаться с коллаборантом в делах in absentia — разбираем обзор практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]